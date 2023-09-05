«У клубов РПЛ было желание приехать в Белокаменку и провести товарищеский матч». Вице-президент РФС Соловьев о поле в сухом доке

Вице-президент РФС Соловьев рассказал о желании клубов РПЛ сыграть в Белокаменке.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0) прошла в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

– Какой следующий шаг?

– Сейчас РФС подумает, наверное, что-нибудь придумает. Мы будем помогать в этом. В стране много мест, куда не ступала нога профессионального футболиста.

Например, недавно на Камчатке, прямо на берегу Тихого океана открылась спортивная площадка, можно прямо там.

Есть много интересных мест, где люди давно не видели профессионального футбола. Это другой темп игры, другое мастерства, и важно показывать это.

– В космосе, может быть?

– Нет, туда пусть артисты летают. Мяч зависнет у нас, и все.

– Шутят, что можно на луне.

– Когда-нибудь. Жаль, что в пору эту чудесную жить не придется ни тебе, ни мне, как говорится.

– Важно ли, чтобы в такого рода матчей принимали участие популярные медиакоманды?

– Скажу вам, что было желание у минимум трех клубов РПЛ приехать сюда [в Белокаменку] и провести товарищеский матч.

Также была договоренность проведения матча ФНЛ, и все проявляли интерес, потому что это нечто необычное. Поэтому необязательно тут проводить матчи только с участием команды из медиафутбола.

Мы для себя приняли такое решение, что при всех прочих равных это будет самое элегантное решение. Названия команд говорить не буду, потому что этого же не произошло, – сказал Денис Соловьев.

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