«У клубов РПЛ было желание приехать в Белокаменку и провести товарищеский матч». Вице-президент РФС Соловьев о поле в сухом доке

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Денис Соловьев 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вице-президент РФС Соловьев рассказал о желании клубов РПЛ сыграть в Белокаменке.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0) прошла в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. 

– Какой следующий шаг?

–  Сейчас РФС подумает, наверное, что-нибудь придумает. Мы будем помогать в этом. В стране много мест, куда не ступала нога профессионального футболиста.

Например, недавно на Камчатке, прямо на берегу Тихого океана открылась спортивная площадка, можно прямо там.

Есть много интересных мест, где люди давно не видели профессионального футбола. Это другой темп игры, другое мастерства, и важно показывать это.

–  В космосе, может быть?

–  Нет, туда пусть артисты летают. Мяч зависнет у нас, и все.

–  Шутят, что можно на луне.

–  Когда-нибудь. Жаль, что в пору эту чудесную жить не придется ни тебе, ни мне, как говорится.

– Важно ли, чтобы в такого рода матчей принимали участие популярные медиакоманды?

– Скажу вам, что было желание у минимум трех клубов РПЛ приехать сюда [в Белокаменку] и провести товарищеский матч.

Также была договоренность проведения матча ФНЛ, и все проявляли интерес, потому что это нечто необычное. Поэтому необязательно тут проводить матчи только с участием команды из медиафутбола.

Мы для себя приняли такое решение, что при всех прочих равных это будет самое элегантное решение. Названия команд говорить не буду, потому что этого же не произошло, – сказал Денис Соловьев.

Матч Кубка России в сухом доке в Белокаменке: как это смотрелось?

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Можно в Геленджике, прямо во дворце, площадь позволяет
+13
-2
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Max Zhomkov
я бы посмотрел игру на временном стадионе в каком нибудь красивом месте, на фоне гор например. Но не в сухом доке. До сих пор помню стадион че2004 выдававшийся в гору
+4
-1
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Bartez1986
кстати, много драк было и избиений женщин и детей? а то фануйди то нет на кубке...
+2
0
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Давид Agabekyan
Ответ Ебздрогыч
Можно в Геленджике, прямо во дворце, площадь позволяет
Там только хоккей
+3
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Ебздрогыч
Шутят, что можно на луне.

С учетом судьбы Луны-25, шутка крайне актуальная
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Фут.Боль
Сочи можно перевезти туда, как раз у них проблемы с полем.
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Заборостроитель
Ждем гала-матч НочХЛ на Соловецких островах
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Nik Yeremich
Представил Карпина который такой думает про себя:"Позвали ж играть в какую то ж, ну впрочем, можно Витеньку Мелёхина там оставить на вахту пока привозить не разучится"
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А реальными делами по развитию футбола рфс и РПЛ не хотят заняться?
Огромные зарплаты руководители рфс и РПЛ за что получают - что бы организовывать эти никому ненужные и затратные мероприятия?
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Tbeka
Ответ Давид Agabekyan
Там только хоккей
водное поло
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