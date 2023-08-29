Президент 2Drots Некит: «Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста»

Президент 2Drots Некит хочет попросить уайлд-кард в РПЛ у Владимира Путина.

– Раньше вы активно говорили про уайлд-кард в РПЛ. Ты реально в это верил. Но сейчас вы более объективно смотрите на то, что нужно пройти всю структуру?

– Если в Мурманск поедем [на матч Кубка], может, на матч приедет. Можем сказать: «Давай нам уайлд-кард». И он сделает поручение.

Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста», – смеясь сказал президент 2D.

2Drots – медиафутбольная команда, принимающая участие в Фонбет Кубке России. Руководители клуба несколько раз обращались к российскому футбольному руководству по поводу уайлд-кард для участия в Премьер-лиге.

* Юрий Дудь – признан иноагентом.

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