Президент 2Drots Некит: «Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Путин 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Это футбол, брат! Медиафутбол

Президент 2Drots Некит хочет попросить уайлд-кард в РПЛ у Владимира Путина.

– Раньше вы активно говорили про уайлд-кард в РПЛ. Ты реально в это верил. Но сейчас вы более объективно смотрите на то, что нужно пройти всю структуру?

– Если в Мурманск поедем [на матч Кубка], может, Путин на матч приедет. Можем сказать: «Давай нам уайлд-кард». И он сделает поручение.

Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста», – смеясь сказал президент 2D.

2Drots – медиафутбольная команда, принимающая участие в Фонбет Кубке России. Руководители клуба несколько раз обращались к российскому футбольному руководству по поводу уайлд-кард для участия в Премьер-лиге.

* Юрий Дудь – признан иноагентом.

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35 комментариев

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Aleksey Yashin
2Drots. Некит. Уайлд-кард.
Боюсь Владимир Владимирович может вообще ничего не понять. Подумает что Томь опять денег просит.
+157
-4
+153
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Timur_A
Ответ Aleksey Yashin
2Drots. Некит. Уайлд-кард. Боюсь Владимир Владимирович может вообще ничего не понять. Подумает что Томь опять денег просит.
Есть риск, что Путин поймёт только слово Дудь* и даст Некиту уайлд-кард в Лефортово.
+125
-2
+123
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2vdhrvmmzf
Я не пойму этой возни с уайлд кард. Что им мешает заявиться во вторую лигу и через пару лет играть в рпл на законных основаниях раз они считают что тянут уровень рпл? Один пустой трёп
+81
-1
+80
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Бронислав Каминский
Ответ 2vdhrvmmzf
Я не пойму этой возни с уайлд кард. Что им мешает заявиться во вторую лигу и через пару лет играть в рпл на законных основаниях раз они считают что тянут уровень рпл? Один пустой трёп
А чего тут непонятного?)Чтобы заявиться во вторую/первую лигу нужно куча бабла и т.д и не факт что они пройдут в рпл за пару сезонов,а хайпануть надо щас
+23
-1
+22
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Hell-On Earth
А жареных гвоздей не хочешь?
+12
0
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Glukinho
Ответ 2vdhrvmmzf
Я не пойму этой возни с уайлд кард. Что им мешает заявиться во вторую лигу и через пару лет играть в рпл на законных основаниях раз они считают что тянут уровень рпл? Один пустой трёп
чтобы попасть в РПЛ на общих основаниях, нужно потратить очень много денег
а если попасть через wildcard, то можно заработать очень много денег
Вот и вся разница
+8
0
+8
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Мукунку хороший
ЗаDrots ты Некит
+8
-1
+7
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Вадим Полищук
так игрой докажите)
+6
0
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Pok_Toholo
Ответ Timur_A
Есть риск, что Путин поймёт только слово Дудь* и даст Некиту уайлд-кард в Лефортово.
Скорее куда-нибудь где погорячее
+4
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2vdhrvmmzf
Ответ Бронислав Каминский
А чего тут непонятного?)Чтобы заявиться во вторую/первую лигу нужно куча бабла и т.д и не факт что они пройдут в рпл за пару сезонов,а хайпануть надо щас
А в рпл заявиться финансов нужно меньше чем во вторую лигу?)
+3
0
+3
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Виктор Иваненко
Это уже не смешно. Просто не смешно. Это клиника реально.
+3
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ЕгориЙ
Ответ 2vdhrvmmzf
Я не пойму этой возни с уайлд кард. Что им мешает заявиться во вторую лигу и через пару лет играть в рпл на законных основаниях раз они считают что тянут уровень рпл? Один пустой трёп
Там надо приложить деньги, труд и время. А они хотят хайпа на халяву. Там ни намека на футбол и развитие, там цель лишь по больше внимания к себе привлечь. И да, о будущем там тоже нет мыслей, только сегодняшний день.
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CM1
Ответ Поцелуй Оздоева
И поцелует его в животик
Сейчас хайповее брать ник "Поцелуй Рубиалеса"...
+2
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sergey80
он прямо так и скажет Путину-"я Некит,из ZaDrotov,Дай Уайлд-кард"..("жениха хочу,приданного,да побольше!"🤡☝️)
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prus_3
Все медиазадроты, оставьте футбол в покое! Ваш удел блогерня.
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ Aleksey Yashin
2Drots. Некит. Уайлд-кард. Боюсь Владимир Владимирович может вообще ничего не понять. Подумает что Томь опять денег просит.
И поцелует его в животик
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Неприветливый
Ту дротс некит, дудь - что-нибудь русское есть в этом коубе, кроме того, что он из России?
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Антон Панарин
То есть этот сударь думает, что путин в Мурманске живет?)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Неприветливый
Ту дротс некит, дудь - что-нибудь русское есть в этом коубе, кроме того, что он из России?
Там всё русское. Даже просьба к президенту допустить в РПЛ.
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кuraakula belov
Я ничего не понял. Зачем Путину посещать матч пути регионов Кубка России в Мурманске? Как он себе это представляет? это ещё не учитывая того что ВВП в Мурманске месяц назад был
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Злобный Конь
На "ты"? Он тебе даст в голову,и правильно сделает.
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кuraakula belov
Ответ Антимосковский
матч будет в Мурманске на какой-то плавучей платформе
Ну и? Путин то причём? При всем к нему отношении, кажется у него есть чем заняться кроме как на тудротс на платформе смотреть🤨
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Uriy walmart
Запиши обращение на коленях, как это принято, хоть поржем
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Камбоджа Иванов
А почему все молчат, что узколицый бездарь своей рекламой отключил Россию (россиян) от Binance?
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Niko [Ars]
Ответ 2vdhrvmmzf
Я не пойму этой возни с уайлд кард. Что им мешает заявиться во вторую лигу и через пару лет играть в рпл на законных основаниях раз они считают что тянут уровень рпл? Один пустой трёп
ну, начнем с того, что во вторую лигу нельзя заявиться. туда вообще-то надо отобраться ещё
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