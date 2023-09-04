«Какая разница, сколько это стоит? Рейтинги с «Матч ТВ» будут высокими, уверен». Вице-президент РФС Соловьев о матче в сухом доке

Вице-президент РФС объяснил целесообразность проведения матча Кубка в сухом доке.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0) прошла в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

«Я не готов сейчас вам определять стоимость. Какая разница, сколько это стоит, если все это так или иначе будет использоваться? Чтобы не было иллюзий, что взяли и потратили деньги для какой-то там прихоти или пиара.

Нам пиар не нужен. Нам не для этого нужно, а для популяризации игры. Все, что здесь было потрачено, будет работать и дальше. Я в детстве играл в футбол. Представляю, если бы меня в 10 лет привезли куда-нибудь и поставили на тот момент играть со сборной Советского Союза. Я бы месяц не спал просто. Могу ошибаться.

Стоило ли матч провести на стадионе в Мурманске? Может, можно было бы. Но мы исходили из другого – мы же не можем отвечать за Мурманск или любой другой регион. Мы имеем, что имеем. У нас есть док, который свободен, грубо говоря, месяц. Мы задали себе вопрос – можем ли мы сделать здесь поле и провести игру или нет. Когда нам подтвердили, что можем, это сделали. Наверное, можно было бы и не здесь сделать.

Если кто-то захочет еще где-то сделать, значит, должны быть готовы в это вкладываться, как материально, так и желанием. Это же не вопрос денег, а желания.

Это не вопрос в том, чтобы кому-то что-то доказать. Мы никому ничего не доказываем. Таким образом мы популяризируем футбол. Придут сейчас рейтинги с «Матч ТВ», уверен, что они будут высокими. А так бы этой игры не было в федеральном эфире. Они же не каждую игру 2Drots показывают. Но из того, что знаю я, трансляции на 13-е число из Кирова не стояло. А здесь мы это сделали. Задача была привлечь внимание. Значит, мы эту задачу решили», – сказал Денис Соловьев.

Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

Матч Кубка России в сухом доке в Белокаменке: как это смотрелось?

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