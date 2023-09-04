«Какая разница, сколько это стоит? Рейтинги с «Матч ТВ» будут высокими, уверен». Вице-президент РФС Соловьев о матче в сухом доке

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Вице-президент РФС объяснил целесообразность проведения матча Кубка в сухом доке.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0) прошла в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. 

«Я не готов сейчас вам определять стоимость. Какая разница, сколько это стоит, если все это так или иначе будет использоваться? Чтобы не было иллюзий, что взяли и потратили деньги для какой-то там прихоти или пиара.

Нам пиар не нужен. Нам не для этого нужно, а для популяризации игры. Все, что здесь было потрачено, будет работать и дальше. Я в детстве играл в футбол. Представляю, если бы меня в 10 лет привезли куда-нибудь и поставили на тот момент играть со сборной Советского Союза. Я бы месяц не спал просто. Могу ошибаться.

Стоило ли матч провести на стадионе в Мурманске? Может, можно было бы. Но мы исходили из другого – мы же не можем отвечать за Мурманск или любой другой регион. Мы имеем, что имеем. У нас есть док, который свободен, грубо говоря, месяц. Мы задали себе вопрос – можем ли мы сделать здесь поле и провести игру или нет. Когда нам подтвердили, что можем, это сделали. Наверное, можно было бы и не здесь сделать.

Если кто-то захочет еще где-то сделать, значит, должны быть готовы в это вкладываться, как материально, так и желанием. Это же не вопрос денег, а желания.

Это не вопрос в том, чтобы кому-то что-то доказать. Мы никому ничего не доказываем. Таким образом мы популяризируем футбол. Придут сейчас рейтинги с «Матч ТВ», уверен, что они будут высокими. А так бы этой игры не было в федеральном эфире. Они же не каждую игру 2Drots показывают. Но из того, что знаю я, трансляции на 13-е число из Кирова не стояло. А здесь мы это сделали. Задача была привлечь внимание. Значит, мы эту задачу решили», – сказал Денис Соловьев.

Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

Матч Кубка России в сухом доке в Белокаменке: как это смотрелось?

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10 комментариев

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Killiannnn
Матч тв это мракобесие с отсутствием, вернее уничтожением, конкуренции. Не закрыли бы всю альтернативу, никто этот канал не смотрел бы
+10
-1
+9
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134572784@vkontakte.ru
Уверен что это поле демонтируют и забудут о нём навсегда и ни одного матча не будет сыграно на нём.
+10
-1
+9
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Роман
Рейтинги с Матч ТВ🥶
+5
-1
+4
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кuraakula belov
"все это так или иначе будет использоваться", но "у нас есть док, который свободен, грубо говоря, месяц"

Так как использоваться то будет если грубо говоря месяц есть?
+4
-1
+3
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damondiamond
а можно было просто в камеру пофапать
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Egor Aleksandrovich
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Уверен что это поле демонтируют и забудут о нём навсегда и ни одного матча не будет сыграно на нём.
писали же, что отдадут местной детской школе.
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Крыс Пол
Затем можно проводить матчи в широком окопе
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Sinister Kid
Ну да, дети же мечтают играть в сухих доках, а не на многотысячных стадионах. И рейтинги, в 14.00, в будний день, тоже многомиллиардные, ведь на аудиторию Китая и Индии закладывались
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