Егоров о Кубке: «Думаю, если бы «Броукам» сейчас предложили там сыграть, мы бы отказались»

Дмитрий Егоров высказался об участии «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«Справедливо ли, что призеры не получают путевку? Даже не хочу про это особо разговаривать. Такие условия. Жаловаться и говорить о несправедливости – нет. Мне без разницы.

Думаю, если бы нам сейчас предложили сыграть в Кубке России, мы бы отказались, потому что много затрат, мало времени на подготовку к МФЛ. Лучше это время потратить на поиск футболистов.

Игроки сборной Ливии? Конечно, это усиление. Нам нужно искать футболистов, учитывая, что у них достаточно популярные соцсети и они футболисты сборных, то они не будут числиться в статусе профиков. Что логично.

Им Россия нравится. Когда Русь нравится, тебе расстояния не страшны!» – сказал президент « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

2Drots сыграют с «Сахалином» в Кубке России, «Амкал» – со «Знаменем», «Родина Медиа» – с вологодским «Динамо»