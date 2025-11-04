«Десятка» – лучшая команда года, «Броуки» – вторые, «Амкал» и «СиндЕкат» делят 3-4 места». Егоров о лучших медиакомандах 2025-го

Дмитрий Егоров назвал лучшие медиакоманды 2025 года.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров назвал лучшие медиакоманды 2025 года.

«Десятка» – лучшая команда года. На втором месте, видимо, по результатам – «Броуки». Взяли турнир в Казахстане , не очень удачно выступили в Абу-Даби, но взяли Кубок Alma Mater и заняли второе и четвертое места в чемпионатах. Также второе и четвертое места брали «СиндЕкат », но они не участвовали в других турнирах и не повторяли рекорд в Кубке России, который «Броуки » повторили.

Третье и четвертое место делят «СиндЕкат» с «Амкалом ». «Амкал» был в финале Суперкубка в Абу-Даби, в финале турнира в Казахстане и затащил финал МФЛ-6.

Дальше уже не знаю. Lit Energy , 2Drots или Lotus Music », – сказал президент «Броуков».

Напомним, в 2025 году «Амкал» выиграл шестой сезон WINLINE Медиалиги, ФК «10» выиграл Кубок Медиалиги. «Амкал» и «Десятка» сыграют между собой в Суперкубке ориентировочно 22-23 ноября.

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России