  • «Десятка» – лучшая команда года, «Броуки» – вторые, «Амкал» и «СиндЕкат» делят 3-4 места». Егоров о лучших медиакомандах 2025-го
Дмитрий Егоров назвал лучшие медиакоманды 2025 года.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров назвал лучшие медиакоманды 2025 года.

«Десятка» – лучшая команда года. На втором месте, видимо, по результатам – «Броуки». Взяли турнир в Казахстане, не очень удачно выступили в Абу-Даби, но взяли Кубок Alma Mater и заняли второе и четвертое места в чемпионатах. Также второе и четвертое места брали «СиндЕкат», но они не участвовали в других турнирах и не повторяли рекорд в Кубке России, который «Броуки» повторили.

Третье и четвертое место делят «СиндЕкат» с «Амкалом». «Амкал» был в финале Суперкубка в Абу-Даби, в финале турнира в Казахстане и затащил финал МФЛ-6.

Дальше уже не знаю. Lit Energy, 2Drots или Lotus Music», – сказал президент «Броуков».

Напомним, в 2025 году «Амкал» выиграл шестой сезон WINLINE Медиалиги, ФК «10» выиграл Кубок Медиалиги. «Амкал» и «Десятка» сыграют между собой в Суперкубке ориентировочно 22-23 ноября.

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Едим спорт»
