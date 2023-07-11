Дмитрий Егоров: «Нонсенс, но медийность в медийном футболе – фарс. Давайте введем понятные механизмы не на игроков, а на команды»

Дмитрий Егоров отреагировал на предложения Игоря Звездина по статусам медийности игроков.

Тренер « » считает, что для получения медийного статуса у футболиста приблизительно должно быть «3 тысячи подписчиков в телеге, 15 тысяч в ютубе».

«Всего в 16 команд. В каждой из них 35 человек. Общее число футболистов согласно этой формуле – 560. Вы можете себе представить, что будет, если каждый из игроков заведет по каналу на и будет выкладывать хотя бы по получасовому ролику в неделю?

Отвечу: вам придется отсмотреть 280 часов контента в неделю или 40 часов контента в сутки. И даже если вы откажетесь от сна, секса, прогулок и целиком отдадите свои мысли, чувства и эмоции медиафутболу, то времени на контент все равно не хватит. Видео придется смотреть круглосуточно на скорости 1,7.

Или возьмем телеграм. Вы можете себе представить ленту из 560 каналов футболистов в своем телеграме? Да и зачем вам в таком случае телеграм, если вы и так растратите всю жизнь на просмотр видео?

Нонсенс, но медийность в медийном футболе – фарс. Давайте отменим все статусы для Шиш и Комисов, Левшуков и Шаюновых, Давыдовых и Гудаев. Давайте введем понятные механизмы не на игроков, а на команды: сколько клуб должен давать единиц контента и честных просмотров, сколько должен проводить мероприятий и кто должен посещать эти мероприятия.

Открытость, активность, яркость, работоспособность клуба, посещаемость матчей – вот понятные критерии медийности, над которыми можно и нужно работать, критерии, которые можно легко подсчитать.

Ведь сколько бы ни было Володь XXL и Олегов Майами в твоем коллективе, на трибуны люди приходят не из-за них, а из-за команды, что мы и видели на и МФЛ.

Команды – вот что важно. А кто там будет на поле – без разницы. Главное, чтобы не действующий или не только-только закончивший профик. Хочешь в Медиалигу? Уйди из большого футбола, проведи сезончик как лимитчик, а потом уже заходи.

Дайте клубам спокойно и честно играть, брать футбиков на драфте, придумывать систему трансферов, покупать и продавать. Не дайте прогрессу остановиться на этих псевдомедийных. Отменяйте лимиты и запреты, дайте конкуренции на поле, дайте свободы!» – написал президент «Броуков».