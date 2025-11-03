Кутуз: «Победу посвятил родителям, они всегда смотрят мои игры, переживают»

Кутуз: посвятил победу в Кубке Лиги родителям.

Форвард ФК «10» Кутуз посвятил победу в WINLINE Кубке Медиалиге родителям.

В финале «Десятка» обыграла «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1 Б).

«Эмоции после финального свистка? Не ожидал. Когда осознал, что мы выиграли, захлестнули эмоции, пошли слезы, пытался их как-то остановить, но не получилось. Не знал, куда идти. Стоял в центре поля, не понимал, где наши, растерялся. Потом пошел благодарить ребят. Обещал родителям привезти золотую медаль – обещание сдержал.

Победу посвятил родителям, они всегда смотрят мои игры, переживают. У меня уже есть две медали, но они трехлетней давности. Хотелось обновить. Рад, что получилось. Они порадуются», – рассказал Кутуз в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

Победа ФК «10» в Кубке Лиги – первый трофей Медиалиги в истории клуба. Футболисты команды отдали 5 млн рублей призовых за победу турнире президенту клуба Азамату Мусагалиеву.