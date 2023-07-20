2Drots интересуются защитником «Броуков» Жекичем

Теги Евгений Плешко Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы Медиафутбол

Защитнику «БроукБойз» Жекичу поступило предложение от команды Winline Медиалиги.

«Не прошло и половины моего отпуска, как поступило предложение от одного из клубов Медиалиги. Клуб настроен серьезно и предложил сразу встретиться с тренером и президентом для разговора», – написал Евгений Плешко.

Советник медиафутбольных клубов по трансферной политике, который сейчас работает с «Броуками», Артем Хачатурян завуалировал предложение от 2Drots, написав: «ДыРку От бублика ТЫ получишь, а не Шарапова (с)», где заглавными буквами выделено «дроты».

Позже информацию об интересе 2D к Жекичу подтвердил «Некласико».

Жекич в МФЛ-3 и BetBoom МКС-2023 был основным защитник и одним из лидеров команды. «Броуки» в 1/4 финала Медиалиги вылетели от «Амкала» (0:0, 1:3 в серии пенальти), а в финале МКС уступили 2Drots (1:3).

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