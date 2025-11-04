0

Азамат о победе в Кубке Медиалиги: «Я счастлив! Первые эмоции – пуф, и все упало просто»

Азамат Мусагалиев: я счастлив после победы в Кубке Медиалиги.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, какие у него были первые эмоции после победы в финале WINLINE Кубка Медиалиги.

– Ваши первые эмоции после победы?

– Я счастлив! Первые эмоции – пуф, и все упало просто.

– В какой момент вы приняли верное решение, которое привело вас к трофею?

– Когда мы решили оставить все как есть. Пришло осознание, что игроки – живые люди. Люди сильны, когда успевают найти друг в друге что-то общее. А мы в какой-то период времени не давали им находить эти связи. Если кто-то не нравился, мы сразу убирали. Эта чехарда не давала нам тех связей, которые нужны.

– Почему вы в тот момент сменили главного тренера?

– Сработала чуйка: либо сейчас, либо будет поздно. Подумал, лучше пожертвовать рабочими отношениями с одним человеком, чем потом растерять очень многих ребят, которые долго делали эту историю.

У нас на поле сегодня были игроки, которые с первого дня в команде. Петя Тен впервые в жизни бил буллит. У него был сегодня сотый матч за клуб. Символичный момент.

Я думал, что Паша Голышев скептически относится к медиафутболу, но когда увидел, что он целует кубок, понял, что все скованы одной целью, – сказал президент ФК «10».

ФК «10» выиграл WINLINE Кубок Медиалиги, переиграв в финале «СиндЕкат» (0:0, 3:1 по буллиталити).

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
