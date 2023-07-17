2Drots сыграют с «Сахалином» в Кубке России, «Амкал» – со «Знаменем», «Родина Медиа» – с вологодским «Динамо»
Медиафутбольные клубы узнали соперников по 1-му раунду Фонбет Кубка России.
«Родина Медиа», 2Drots и «Амкал» стартуют со стадии 1/256 финала Пути регионов.
«Родина Медиа» – «Динамо» Вологда
Медийные команды сыграют дома. Матчи пройдут 1-3 августа.
Также в следующем розыгрыше турнира примут участие 11 любительских команд:
«Атом» Нововоронеж
«Дальнереченск»
«Ильпар» Пермь
«Кировец-Восхождение» Санкт-Петербург
«Оргэнергострой» Димитровград
«Пионер» ст. Ленинградская
«Псков»
«СтавропольАгроСоюз» Невинномысск
«Темп» Барнаул
«Университет» Ульяновск
ФШМ Москва
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