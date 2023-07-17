2Drots сыграют с «Сахалином» в Кубке России, «Амкал» – со «Знаменем», «Родина Медиа» – с вологодским «Динамо»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Сахалин Динамо Вологда Атом Нововоронеж Амкал Знамя Ногинск 2Drots ФК СтавропольАгроСоюз Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Медиафутбольные клубы узнали соперников по 1-му раунду Фонбет Кубка России.

«Родина Медиа», 2Drots и «Амкал» стартуют со стадии 1/256 финала Пути регионов.

2Drots«Сахалин» 

«Амкал»«Знамя» Ногинск

«Родина Медиа» – «Динамо» Вологда

Медийные команды сыграют дома. Матчи пройдут 1-3 августа.

Также в следующем розыгрыше турнира примут участие 11 любительских команд:

«Атом» Нововоронеж

«Дальнереченск»

«Ильпар» Пермь

«Кировец-Восхождение» Санкт-Петербург

«Оргэнергострой» Димитровград

«Пионер» ст. Ленинградская

«Псков»

«СтавропольАгроСоюз» Невинномысск

«Темп» Барнаул

«Университет» Ульяновск

ФШМ Москва

 

7 комментариев

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Казанский парень
Ответ Shadow1882
С детства за Атом
я бы сказал "с детства из атомов"
+7
0
+7
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Shadow1882
С детства за Атом
+1
0
+1
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Свой среди чужих
Желаю победы Сахалину, Знамя Ногинск и Динамо Вологда!!!
+2
-2
0
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Ветеран Агроном
Зелик и Росич так и игнорят? Жаль...
0
0
0
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Barvex
Очередные договорняки.
0
0
0
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