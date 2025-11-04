Кутуз: «Дизреспект «СиндЕкату», что не остались на награждение. Наверное, обидно проигрывать седьмой раз за два года»

Кутуз: «СиндЕкату» дизреспект за то, что не остались на церемонию награждения.

Форварду ФК «10» Кутузу не понравилось, что «СиндЕкат» не остался на церемонию награждения после поражения в финале Кубка Лиги.

– Чего вам не хватило, чтобы победить в основное время?

– Проблемы с реализацией. Были неплохие моментики, подходы. Просто не повезло с точным ударом. Думаю, мы переиграли их по моментам, по угловым тем более.

У «СиндЕката » тоже была пара моментов. Крепкая, хорошая команда. Спасибо им за финал.

Немного не понравилось, что они не остались на церемонию награждения. За это дизреспект. Мы бы им поаплодировали, если бы они выходили на подиум. Но это их решение. Наверное, обидно проигрывать седьмой раз за два года, – сказал форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

ФК «10» выиграл WINLINE Кубок Медиалиги , переиграв в финале «СиндЕкат» (0:0, 3:1 по буллиталити).

