«БроукБойз» пригласили игрока сборной Ливии Раджаба

Теги сборная Ливии Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

«БроукБойз» пригласили в команду игрока сборной Ливии.

«Буду краток. Немного психанул и пригласил в «Броуки» Абукассима Раджаба, 23-летнего опорника сборной Ливии.

Вопрос с визой решен, завтра он прилетает, а в среду уже будет смотреть игру с FC Bus», – написал советник президентов «БроукБойз» по трансферным вопросам.

В текущем сезоне Winline Медиалиги «БроукБойз» дошли до 1/4 финала, где проиграли «Амкалу» по буллиталити. В BetBoom МКС команда сыграет в финале нижней сетки с FC Bus.

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