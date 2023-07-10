«БроукБойз» пригласили игрока сборной Ливии Раджаба

«БроукБойз» пригласили в команду игрока сборной Ливии.

«Буду краток. Немного психанул и пригласил в «Броуки» Абукассима Раджаба, 23-летнего опорника сборной Ливии.

Вопрос с визой решен, завтра он прилетает, а в среду уже будет смотреть игру с FC Bus», – написал советник президентов «БроукБойз» по трансферным вопросам.

В текущем сезоне Winline Медиалиги «БроукБойз» дошли до 1/4 финала, где проиграли «Амкалу» по буллиталити. В BetBoom МКС команда сыграет в финале нижней сетки с FC Bus.