Егоров об отставке Черчесова: «Полевой командир выполнил задачу и возвращается в Россию, ожидая место в «Динамо» или «Спартаке»

Дмитрий Егоров высказался об отставке Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша».

Венгерский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).

«Станислав отправлен в отставку. Вылет от фарерцев – другого выхода быть не могло. Однако был и прекрасный сезон в Лиге Европы совсем недавно, и титулы, и продолжительные победные серии.

Полевой командир выполнил задачу и, думаю, возвращается в Россию в ожидании места в «Динамо» или «Спартаке», – написал президент медиафутбольного клуба « ».