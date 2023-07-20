Егоров об отставке Черчесова: «Полевой командир выполнил задачу и возвращается в Россию, ожидая место в «Динамо» или «Спартаке»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Венгрия Динамо Москва Ференцварош Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об отставке Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша».

Венгерский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).

«Станислав отправлен в отставку. Вылет от фарерцев – другого выхода быть не могло. Однако был и прекрасный сезон в Лиге Европы совсем недавно, и титулы, и продолжительные победные серии.

Полевой командир выполнил задачу и, думаю, возвращается в Россию в ожидании места в «Динамо» или «Спартаке», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кульков
он тут не нужен.пусть Химки поднимает.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Егоров начитался комментов на спортсе
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильев
Задача жидко обделаться успешно выполнена.Черчесов усатый бездарь.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
У Спартака етсь тренер.Отвалите.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Дорн
Еще мнение Егорова нам не хватало, спросите у Сибсканы, а то забывать про него начали
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken2ki
Вау, невероятно интересное мнение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
«Ваши ожидания — ваши проблемы».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Даром ненужен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Анекдот "-собрались как то Осетин, Русский и Австриец в...."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий