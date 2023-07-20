Егоров об отставке Черчесова: «Полевой командир выполнил задачу и возвращается в Россию, ожидая место в «Динамо» или «Спартаке»
Дмитрий Егоров высказался об отставке Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша».
Венгерский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).
«Станислав отправлен в отставку. Вылет от фарерцев – другого выхода быть не могло. Однако был и прекрасный сезон в Лиге Европы совсем недавно, и титулы, и продолжительные победные серии.
Полевой командир выполнил задачу и, думаю, возвращается в Россию в ожидании места в «Динамо» или «Спартаке», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
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