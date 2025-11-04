«Против «Барселоны» подобное происходило постоянно. Мы привыкли». Марсело раскритиковал судейство в Кингс Лиге Пике

Марсело вспомнил судейство в класико.

Марсело раскритиковал судейство в испанской медиалиге.

Бывший защитник «Реала» провел второй матч в Кингс Лиге за свой клуб «Скалл». Команда потерпела очередное поражение – от xBuyer Team (3:5).

По ходу матча 37-летний неоднократно эмоционально реагировал на решения рефери.

В частности, во втором тайме Марсело упал в штрафной соперника после подката защитника, однако судья не зафиксировал фол, что сильно возмутило экс-капитана «Мадрида ».

«Против «Барселоны» подобное происходило постоянно, это тянется уже ооооочень долго. И мы привыкли. Нужны еще комментарии?» – написал Марсело после игры.

Первый матч за «Скалл» бразилец провел 30 октября – против «Райо де Барселона » (5:5, 1:3 Б).

Жерар Пике подшутил тогда над Марсело по поводу претензий к судьям: «Он уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку».

«Скалл» занимает последнее место в группе B, набрав в четырех играх одно очко.