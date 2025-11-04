Морозов покинул Lit Energy. Защитник выступал за команду Литвина с основания клуба

Константин Морозов покинул Lit Energy.

33-летний защитник Lit Energy Константин Морозов объявил об уходе из команды.

«Ну, походу все. Не сложилось. Так бывает. Это жизнь.

Я благодарю каждого, с кем делил раздевалку и проживал эту часть своей истории! С чистым сердцем и совестью и с большой мотивацией я готов к новым большим вызовам! А как там будет – один Бог знает! В любом положении слава Богу за все!» – написал защитник.

Морозов выступал за команду блогера Михаила Литвина с ее основания. Напомним, Lit Energy начал выступление в WINLINE Медиалиги с Кубка Лиги-2024.

Защитник провел 31 матч за клуб и отличился 5 голами и 1 голевой передачей.