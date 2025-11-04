Гас заявил, что российский турнир в формате Кингс Лиги стартует уже через месяц

Медиафутбольный турнир в формате Кингс Лиги планируют запустить в России.

Алексей Гасилин рассказал о планах по запуску в России турнира в формате Кингс Лиги .

Об этом спортивный директор «Альфа-Банки» рассказал, обсуждая планы клуба на будущее.

По словам Гаса, новый турнир может стартовать уже через месяц. Вероятно, турнир будет проводиться под эгидой WINLINE Медиалиги .

Кингс Лига – испанская футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут.

Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

В этом году в Кингс Лиге дебютировал российский футболист Прокоп .