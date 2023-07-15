Станислав Минин: «Райзен и Егоров – по-хорошему упертые и неравнодушные. Им всегда удается найти тренера и все организовать»

Станислав Минин высказался о президентах «БроукБойз».

– В чем секрет «Броуков»? Почему они не могут пробиться выше четвертьфинала в Медиалиге, но второй подряд МКС выходят в финал?

– Мне кажется, что здесь нет секрета. Это не просто разные турниры, это абсолютно разные ситуации и даже разные команды, потому что за год у «Броуков» сменилась значительная часть состава, у них менялся тренер и были разные соперники. А эти 4 матча заканчивались сериями либо пенальти, либо буллиталити.

И это сценарий, которые не совпадает со сценариями самой игры. То есть все могло повернуться совсем другой стороной. Мы бы тогда по-другому вообще формулировали эти вопросы. То есть здесь нет никакого секрета. Это просто так сложилось.

«Броуки» могли не попасть сейчас в финал МКС, потому что FC Bus по второму тайму, наверное, даже больше заслуживал прохода, а например, на Медиалиге, ну, кто мог знать, что Шаюнов вот так пробьет свой буллит.

Если говорить в целом о концепции «Броуков», то секрет в том, что Райзен и Егоров – люди по-хорошему упертые и неравнодушные, поэтому им удается всегда найти тренера, так все организовать, что находятся и игроки. Мне кажется, что их судьба вознаграждает за неравнодушие, но в каких-то турнирах им наоборот не везет.

Их очень сильно недооценивали перед этим сезоном. Мне кажется, что они провели его так, что в следующий раз такой недооценки просто не будет. Да, у них всегда соберется хорошая команда. Результаты – это уже где-то повезло, где-то нет, – рассказал Станислав.

В финальном матче BetBoom МКС-2023 сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00.