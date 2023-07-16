Бара об «Амкале»: «Уверен, пока будет нынешний тренерский штаб, они ##### не выиграют под эгидой МКС и МФЛ»

Бара раскрыл причины уходы из «Амкала».

23-летний защитник покинул команду после третьего сезона .

« » до сих пор и по сей день моя самая любимая команда. У меня осталось много друзей, с кем я общаюсь. Это самая ######## команда, где я был, именно по коллективу. Заслужили ли они выиграть что-либо? 100% заслужили.

Но я полностью уверен, что пока будет нынешний тренерский штаб, эти 2 человека (Виталий Миллер и Дмитрий Буробин – Sports.ru), они ##### не выиграют под эгидой и МФЛ. Я готов даже поспорить на 50 тысяч рублей с кем-нибудь из комьюнити.

У нас тренера, они могут в соцсетях посчитать, кто сколько травм получил и кто сколько голов забил. А даже элементарно какой-нибудь кругозор и словарный запас добавить, чтобы привнести что-то новое в команду, то такого нет.

На тренировках постоянно говорили: «Кто не хочет заниматься, идите на ### отсюда!» Постоянно такое говорили, постоянно одно и тоже. Я даже уже смеялся под конец. А после игр: «Поражение полностью тренерское, может быть сегодня-завтра меня уволят. Всем спасибо!»

Кроме этого ####### нет! Нет стандартов, которые мы ####### полгода! Проигрываем командам, которые только пришли в сезон! У них по 2 тренировки в неделю! Это провал, чуваки! Это реально ######! Руководство нашло проблему, но потом окажется, что проблема не во мне с Гриней была. Это самое обидное.

Со мной все хорошо. У меня уже есть несколько предложений от команд и я нахожусь в активной стадии переговоров. Отказал я пока что только «Броукам». Дима Егоров меня пригласил на просмотр сразу, как объявили о моем уходе.

Мол, нам нужны защитники не которые ###### вверх, а которые умеют на земле играть. Я сказал Диме, что меня просмотры не интересуют. Я для себя понимаю, что в «Броуках» я не буду», – рассказал защитник.