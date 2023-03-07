Медиафутбольный клуб Соболева поздравил его с днем рождения мемом про дельфинов

«Бей Беги» с юмором подошел к поздравлению Александра Соболева с днем рождения.

Сегодня нападающий «Спартака» и сборной России празднует свое 26-летие.

Медиафутбольный клуб, президентом которого является Соболев, опубликовал мем о том, что дельфины живут 25-27 лет.

«Бей Беги» был основан Соболевым и Георгием Джикией летом 2022 года.

Соболев выложил ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина: «Отпуск»