Медиафутбольный клуб Соболева поздравил его с днем рождения мемом про дельфинов

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«Бей Беги» с юмором подошел к поздравлению Александра Соболева с днем рождения.

Сегодня нападающий «Спартака» и сборной России празднует свое 26-летие.

Медиафутбольный клуб, президентом которого является Соболев, опубликовал мем о том, что дельфины живут 25-27 лет.

«Бей Беги» был основан Соболевым и Георгием Джикией летом 2022 года.

Соболев выложил ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина: «Отпуск»

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7 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Александра с днём рождения!!! Здоровья, семейного счастья, благополучия. Больше голов, побед и без травм.
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Ильдар Фарукшин
Ещё раз с днюхой. Всё юмирите Санек . Так то дельфин хорошое млекопитающие 😊,
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Sinister Kid
Ответ Antonio Rw
Ахаххаха
Вы когда-нибудь слышали смех дельфина?
+3
-1
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Виталий
Юмор так себе . Александра с днюхой , больше голов , меньше травм и удачи )
+2
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Dan Kennedy
Жуть. Теперь понятно почему Мелёшина наигрывать чаще начали, так бы сидел в молодежке.

С днюхой, набирай форму!
+2
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Antonio Rw
Ахаххаха
+11
-2
+9
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An Kr
Пипец
+4
0
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