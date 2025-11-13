0

Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Лучшего тренера года.

Стартовало голосование в номинации Лучший тренер года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: Виталий ПановАмкал»), Денис Лактионов (ФК «10»), Евгений Аверьянов («СиндЕкат»), Сослан Гатагов (Lotus Music) и Вадим Гаранин (Lit Energy).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Лучший тренер года

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
