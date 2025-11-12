Стогниенко потренировался со звездой «Амкала» Мавриным. Полузащитник проводит индивидуальные тренировки

Владимир Стогниенко и Василий Маврин провели совместную тренировку.

Комментатор Владимир Стогниенко потренировался с полузащитником «Амкала» Василием Мавриным .

Напомним, Маврин является тренером и проводит индивидуальные тренировки.

«Сегодня начали работать с мастером. Говорит, до 25 ноября должен бежать, как Бэйл в лучшие годы. Контроль чтобы был как у Зидана , дриблинг Месси и удар Роналдо . Я думаю, мы должны успеть», – написал хавбек «Амкала ».