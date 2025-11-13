WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»

Определены место и дата проведения WINLINE Суперкубка Медиалиги.

Суперкубок Медиалиги состоится 23 ноября в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо».

Арена, вмещающая примерно 22 тысячи зрителей, уже принимала матч МФЛ – в Кубке Лиги-2025 2Drots обыграли Lit Energy по буллиталити (0:0, 1:0 Б).

В Суперкубке чемпион Медиалиги «Амкал » встретится с обладателем Кубка Лиги ФК «10».

Игра начнется в 17:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.