WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»
Определены место и дата проведения WINLINE Суперкубка Медиалиги.
Суперкубок Медиалиги состоится 23 ноября в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо».
Арена, вмещающая примерно 22 тысячи зрителей, уже принимала матч МФЛ – в Кубке Лиги-2025 2Drots обыграли Lit Energy по буллиталити (0:0, 1:0 Б).
В Суперкубке чемпион Медиалиги «Амкал» встретится с обладателем Кубка Лиги ФК «10».
Игра начнется в 17:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Winline Media League
