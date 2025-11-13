0

WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»

Определены место и дата проведения WINLINE Суперкубка Медиалиги.

Суперкубок Медиалиги состоится 23 ноября в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо».

Арена, вмещающая примерно 22 тысячи зрителей, уже принимала матч МФЛ – в Кубке Лиги-2025 2Drots обыграли Lit Energy по буллиталити (0:0, 1:0 Б).

В Суперкубке чемпион Медиалиги «Амкал» встретится с обладателем Кубка Лиги ФК «10».

Игра начнется в 17:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Winline Media League
logoАмкал
стадионы
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
вчера, 12:02
Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
вчера, 11:00
Мусагалиев, Эль Класико или Некит? Голосуй за персону года в медиафутболе
вчера, 10:00
Главные новости
«Балтика» вновь пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Сичкара
вчера, 18:38
Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
вчера, 17:38
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
вчера, 15:50
«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»
вчера, 15:24
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
вчера, 14:30
Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»
вчера, 14:09
Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
вчера, 12:02
Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»
вчера, 11:37
Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
вчера, 11:00
«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах
вчера, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44