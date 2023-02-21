Александр Соболев: «Будакова в команде больше не будет, это 300%»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Будаков Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Президент «Бей Беги» и форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход из команды голкипера Александра Будакова.

«По поводу Саши Будакова скажу коротко: его в команде больше не будет, это 300%. Не надо нам писать, чтобы мы вернули его, что команда разваливается и так далее. У «Бей Беги» все супер, готовимся к третьему сезону МФЛ.

А по Будаку я могу сказать только одно: скоро вы все узнаете. Как вы любите – по фактам все расскажем и напишем. Поэтому нужно немного терпения, и все будет», – сказал Соболев.

Будаков покинул «Бей Беги». 38-летний вратарь был признан открытием года в медиафутболе

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7 комментариев

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БRAYZ
Саша, Саша... Ты бы лучше к весне готовился. У Спартака есть все шансы побороться за чемпионство.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RWMen
Неужели это кому-то интересно?
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Valentin Kompaneytsev
Не одабриваю увлечение Соболевым " бей - Беги"
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ТрактоПоктер
Александр Соболев - Будаков в команде больше не будет, инфа 300% ....
+1
0
+1
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Dan Kennedy
Проиграл конкуренцию вратарю Александру Соболеву.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрактоПоктер
Ответ Владимир Молявин
Пофиг.
Именно поэтому твой комментарий тут первый ....
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Пофиг.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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