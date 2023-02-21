Александр Соболев: «Будакова в команде больше не будет, это 300%»

Президент «Бей Беги» и форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход из команды голкипера Александра Будакова.

«По поводу Саши Будакова скажу коротко: его в команде больше не будет, это 300%. Не надо нам писать, чтобы мы вернули его, что команда разваливается и так далее. У «Бей Беги» все супер, готовимся к третьему сезону МФЛ.

А по Будаку я могу сказать только одно: скоро вы все узнаете. Как вы любите – по фактам все расскажем и напишем. Поэтому нужно немного терпения, и все будет», – сказал Соболев.

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