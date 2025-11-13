Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
Денис Глушаков: легко возглавлю «Спартак».
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил о готовности сменить Деяна Станковича в «Спартаке».
«Легко возглавлю «Спартак». Макей (обращается к Евгению Макееву – Спортс’‘), если мы с тобой зайдем – хуже не будет.
Мы им фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки, забегания, стеночки – все разложим по полочкам.
Станкович до такого уровня не дотягивает. Он, конечно, был великим футболистом, но у него в тренерстве сложности. Хотя состав у «Спартака» хороший – их нужно объединить.
И не надо подпускать к команде лишних людей. Когда возле команды все гладко и хорошо – сразу идут результаты», – сказал хавбек ростовского СКА.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Макея и Кента
