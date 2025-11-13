«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах

Денис Глушаков: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ударах.

«Когда я попал в Москву, мой дядя Валерий Глушаков сказал: «Чего ты постоянно шарашишь по воробьям? Все окна уже перебил. Давай мы тебе ударчик поставим». Я сразу согласился. Выходил с дядей Валерой, он давал мне задания. У него были шикарные передачи на 70-80 метров – весь СССР знал его великолепные передачи. Он мне показал, как ногу ставить, как подходить к мячу, как замахиваться.

Когда я бью по воротам, я ищу ниппель и ставлю мяч так, чтобы ниппель смотрел на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Если бьешь прямым ударом, то главное – опорная нога и туловище. Я не отмеряю шаги, как Роналду : ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Если корпус наклонить ниже, то удар получится. Понятно, что хочется попасть в девятку, но главное – попасть в ворота, это уже успех. Вратарь отбил – будет добивание.

От бутс тоже много что зависит. Вспомните Роберто Карлоса , когда он шарашил по воротам. У него не нога, а брелок – такая нога облегает весь мяч, и удар сильнее получается. Поэтому я всегда брал бутсы на размер меньше. Когда берешь нормальные бутсы, они разбиваются и становятся большими. А маленькие бутсы можно подшить под себя. И тогда мяч лечит как надо. Нужно любить и бутсы, и мяч», – сказал хавбек ростовского СКА.