  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах
9

«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах

Денис Глушаков: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ударах.

«Когда я попал в Москву, мой дядя Валерий Глушаков сказал: «Чего ты постоянно шарашишь по воробьям? Все окна уже перебил. Давай мы тебе ударчик поставим». Я сразу согласился. Выходил с дядей Валерой, он давал мне задания. У него были шикарные передачи на 70-80 метров – весь СССР знал его великолепные передачи. Он мне показал, как ногу ставить, как подходить к мячу, как замахиваться.

Когда я бью по воротам, я ищу ниппель и ставлю мяч так, чтобы ниппель смотрел на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Если бьешь прямым ударом, то главное – опорная нога и туловище. Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Если корпус наклонить ниже, то удар получится. Понятно, что хочется попасть в девятку, но главное – попасть в ворота, это уже успех. Вратарь отбил – будет добивание.

От бутс тоже много что зависит. Вспомните Роберто Карлоса, когда он шарашил по воротам. У него не нога, а брелок – такая нога облегает весь мяч, и удар сильнее получается. Поэтому я всегда брал бутсы на размер меньше. Когда берешь нормальные бутсы, они разбиваются и становятся большими. А маленькие бутсы можно подшить под себя. И тогда мяч лечит как надо. Нужно любить и бутсы, и мяч», – сказал хавбек ростовского СКА.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Макея и Кента
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logoРоберто Карлос
logoКриштиану Роналду
logoДенис Глушаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Баста о СКА в Медиалиге: «Мы постоянно играем, мы на виду и на слуху»
вчера, 19:01
Глушаков о самой дорогой машине: «Был Bentley Continental за 24 млн рублей. Сейчас у меня Lixiang за 7 млн. По сравнению с той – это слезы»
вчера, 08:17
«Приходится срываться на всех подряд с горящим очком». Сибскана об интервью Станковича
10 ноября, 08:45
Главные новости
Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
сегодня, 17:38
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
сегодня, 15:50
«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»
сегодня, 15:24
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
сегодня, 14:30
Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»
сегодня, 14:09
WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»
сегодня, 13:14
Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
сегодня, 12:02
Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»
сегодня, 11:37
Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
сегодня, 11:00
Мусагалиев, Эль Класико или Некит? Голосуй за персону года в медиафутболе
сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» вновь пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Сичкара
52 минуты назад
Стогниенко потренировался со звездой «Амкала» Мавриным. Полузащитник проводит индивидуальные тренировки
вчера, 18:09Фото
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56