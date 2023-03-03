Джикия потроллил защитника «Бей Беги» после поражения: «Да не расстраивайся ты, подумаешь, 17 раз мяч потерял»
Георгий Джикия зашел в раздевалку «Бей Беги» после игры с ФК «Деньги».
Медиафутбольная команда капитана «Спартака» потерпела крупное поражение в товарищеском матче (1:4).
29-летний защитник сборной России присутствовал на игре и после нее пообщался с футболистами.
«Да не расстраивайся ты, подумаешь, всего лишь 17 раз мяч потерял. И два привез», – подшутил Джикия над игроком «Бей Беги» Станиславом Сычевым.
«Мы по-любому начнем сезон в Медиалиге и закончим его. Могу смело заявить, что мы залетаем и боремся за самые высокие места.
Что касается финансирования и зарплат, что бы ни произошло, все будет выплачено всем, кто будет в команде.
В команде будут грандиозные изменения. В том числе это относится и к футболистам. Будем усиливаться, просматривать что-то новое и следить за действующими игроками.
Ближе к сезону обсудим премиальные и бонусы. Оклад – это хорошо, но для достижения целей необходима мотивация. Все это сделаем.
Если нет вопросов, давайте Стаса поддержим, он сегодня 17 раз мяч потерял», – сказал Джикия команде.
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