Джикия потроллил защитника «Бей Беги» после поражения: «Да не расстраивайся ты, подумаешь, 17 раз мяч потерял»

Георгий Джикия зашел в раздевалку «Бей Беги» после игры с ФК « ».

Медиафутбольная команда капитана «Спартака» потерпела крупное поражение в товарищеском матче (1:4).

29-летний защитник сборной России присутствовал на игре и после нее пообщался с футболистами.

«Да не расстраивайся ты, подумаешь, всего лишь 17 раз мяч потерял. И два привез», – подшутил Джикия над игроком « » Станиславом Сычевым.

«Мы по-любому начнем сезон в и закончим его. Могу смело заявить, что мы залетаем и боремся за самые высокие места.

Что касается финансирования и зарплат, что бы ни произошло, все будет выплачено всем, кто будет в команде.

В команде будут грандиозные изменения. В том числе это относится и к футболистам. Будем усиливаться, просматривать что-то новое и следить за действующими игроками.

Ближе к сезону обсудим премиальные и бонусы. Оклад – это хорошо, но для достижения целей необходима мотивация. Все это сделаем.

Если нет вопросов, давайте Стаса поддержим, он сегодня 17 раз мяч потерял», – сказал Джикия команде.