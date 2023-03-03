Джикия потроллил защитника «Бей Беги» после поражения: «Да не расстраивайся ты, подумаешь, 17 раз мяч потерял»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия ахахаха Winline Медиалига ФК Деньги Бей Беги Станислав Сычев Медиафутбол

Георгий Джикия зашел в раздевалку «Бей Беги» после игры с ФК «Деньги».

Медиафутбольная команда капитана «Спартака» потерпела крупное поражение в товарищеском матче (1:4).

29-летний защитник сборной России присутствовал на игре и после нее пообщался с футболистами.

«Да не расстраивайся ты, подумаешь, всего лишь 17 раз мяч потерял. И два привез», – подшутил Джикия над игроком «Бей Беги» Станиславом Сычевым.

«Мы по-любому начнем сезон в Медиалиге и закончим его. Могу смело заявить, что мы залетаем и боремся за самые высокие места.

Что касается финансирования и зарплат, что бы ни произошло, все будет выплачено всем, кто будет в команде.

В команде будут грандиозные изменения. В том числе это относится и к футболистам. Будем усиливаться, просматривать что-то новое и следить за действующими игроками.

Ближе к сезону обсудим премиальные и бонусы. Оклад – это хорошо, но для достижения целей необходима мотивация. Все это сделаем.

Если нет вопросов, давайте Стаса поддержим, он сегодня 17 раз мяч потерял», – сказал Джикия команде.

4 комментария

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Александр Быкович
Ответ deadjoker
Винисиус вчера 24 раза потерял и ничего :))
винисиус нападающий крайний,после него есть полузащита и защита.Для нападающего это нормально,ну Много конечно но ничего страшного.А защитник это всё,после тебя только вратарь и ворота!!!
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Serg Oleov
Вот это новость 👏
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deadjoker
Винисиус вчера 24 раза потерял и ничего :))
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Konstantin Zorin
Главное, чтоб эта медиахрень вам самим играть не мешала.
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