Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря

Состав сборной ФНЛ выберут в интернете.

Сборные ФНЛ и Медиалиги сыграют в Абхазии.

По данным Metaratings.ru, спонсор подтвердил проведение матча. Он состоится в Сухуме 5 декабря.

Сообщается, что главным тренером сборной ФНЛ будет возглавляющий московское «Динамо-2 » Павел Алпатов .

Другим кандидатом был экс-тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, недавно принявший «Оренбург».

Стартовый состав сборной ФНЛ будет выбран по итогам интернет-голосования.

В 2023 году сборная ФНЛ разгромила команду WINLINE Медиалиги на «Анжи-Арене» со счетом 4:0.

