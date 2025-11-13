Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете.
Сборные ФНЛ и Медиалиги сыграют в Абхазии.
По данным Metaratings.ru, спонсор подтвердил проведение матча. Он состоится в Сухуме 5 декабря.
Сообщается, что главным тренером сборной ФНЛ будет возглавляющий московское «Динамо-2» Павел Алпатов.
Другим кандидатом был экс-тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, недавно принявший «Оренбург».
Стартовый состав сборной ФНЛ будет выбран по итогам интернет-голосования.
В 2023 году сборная ФНЛ разгромила команду WINLINE Медиалиги на «Анжи-Арене» со счетом 4:0.
Шоу в матче Медиалиги против ФНЛ: дубль 42-летнего Низамутдинова, много конфликтов и огненный Калешин
