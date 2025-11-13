0

«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»

Представитель «Амкала» Lil Fikus заявил, что не считает Азамата Мусагалиева персоной года в медиафутболе.

«Я думаю, многие уверены, что отдадут Азамату [«Персону года»], потому что он выиграл первый трофей. Но для меня тут очевидно, что по справедливости это Герман.

Так же есть первый кубок, только в рамках МФЛ, есть шикарный Кубок России именно с точки зрения менеджера, уличный футбол, кубок фиферов, еспортс и прочее. 

Азамат в этом году для меня запомнился только агрессией во все стороны. В сторону «Амкала», 2Drots, «литов», «Броуков», в сторону лиги. 

Во всех бедах винил всех, кроме себя, а по итогу признал, что его аудитории тут нет (есть только «Амкал» и 2Drots) и помножил на ноль свои советы как развиваться лиги, потому что они же на нем не сработали. 

Но голоса будут отдавать за него, потому что якобы величина», – написал Фикус.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Фикуса
