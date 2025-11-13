«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»

Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года».

Представитель «Амкала» Lil Fikus заявил, что не считает Азамата Мусагалиева персоной года в медиафутболе.

«Я думаю, многие уверены, что отдадут Азамату [«Персону года» ], потому что он выиграл первый трофей. Но для меня тут очевидно, что по справедливости это Герман.

Так же есть первый кубок, только в рамках МФЛ, есть шикарный Кубок России именно с точки зрения менеджера, уличный футбол, кубок фиферов, еспортс и прочее.

Азамат в этом году для меня запомнился только агрессией во все стороны. В сторону «Амкала», 2Drots, «литов», «Броуков», в сторону лиги.

Во всех бедах винил всех, кроме себя, а по итогу признал, что его аудитории тут нет (есть только «Амкал» и 2Drots) и помножил на ноль свои советы как развиваться лиги, потому что они же на нем не сработали.

Но голоса будут отдавать за него, потому что якобы величина», – написал Фикус.

