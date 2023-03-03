Джикия о своей медийной команде: «Спартак» остается основным занятием. В свободное время интересно заниматься «Бей Беги»

Георгий Джикия рассказал, зачем решил создать медиафутбольную команду.

Летом прошлого года Джикия вместе с партнером по «Спартаку» Александром Соболевым основал клуб «Бей Беги».

Джикия: «Сейчас у « » три президента. Третий – мой двоюродный брат Иракли. «Спартак» для нас с Соболевым – основное занятие, поэтому появился третий официальный президент.

У нас сборы, недельные циклы, мы отсутствуем, поэтому нужен человек, который будет принимать решения».

Константин Генич: «Чья была идея назвать команду «Бей Беги»?»

Роман Гутцайт: «Ваноли».

Джикия: «Это прям очень хорошо (смеется). Это была общая идея. Перечисляли варианты, выбрали «Бей Беги».

Генич: «Главный вопрос: зачем вам с Соболевым все это надо?»

Джикия: «Нам интересно заниматься этим в свободное время. Это связано с футболом, связано с менеджментом – лично мне это интересно. Поэтому я в это ввязался.

Прежде всего все зависит от «Спартака», от игр команды, от настроения. Благодаря этому мы так активно и принимали участие в жизни « ». Надеюсь, так все и продолжится.

Мы ходим почти на все матчи, потому что взяли на себя ответственность за ребят, за команду. Это элементарная ответственность».

Генич: «Вы платите свои деньги?»

Джикия: «Нет. На двух турнирах нашим спонсором был Winline, но сейчас срок соглашения истек»

Генич: «А тебе нравится в медиафутболе? Потому что у многих болельщиков он вызывает отторжение…»

Джикия: «Когда мы начинали всем этим заниматься, тогда был медиафутбол, это надо признать. Сейчас все это превращается в профессиональный футбол.

В третий сезон Медиалиги мы заходим, а дальше посмотрим. Чем профессиональнее лига, тем больше времени нужно этому выделять».