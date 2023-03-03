Джикия о своей медийной команде: «Спартак» остается основным занятием. В свободное время интересно заниматься «Бей Беги»
Георгий Джикия рассказал, зачем решил создать медиафутбольную команду.
Летом прошлого года Джикия вместе с партнером по «Спартаку» Александром Соболевым основал клуб «Бей Беги».
Джикия: «Сейчас у «Бей Беги» три президента. Третий – мой двоюродный брат Иракли. «Спартак» для нас с Соболевым – основное занятие, поэтому появился третий официальный президент.
У нас сборы, недельные циклы, мы отсутствуем, поэтому нужен человек, который будет принимать решения».
Константин Генич: «Чья была идея назвать команду «Бей Беги»?»
Роман Гутцайт: «Ваноли».
Джикия: «Это прям очень хорошо (смеется). Это была общая идея. Перечисляли варианты, выбрали «Бей Беги».
Генич: «Главный вопрос: зачем вам с Соболевым все это надо?»
Джикия: «Нам интересно заниматься этим в свободное время. Это связано с футболом, связано с менеджментом – лично мне это интересно. Поэтому я в это ввязался.
Прежде всего все зависит от «Спартака», от игр команды, от настроения. Благодаря этому мы так активно и принимали участие в жизни «Бей Беги». Надеюсь, так все и продолжится.
Мы ходим почти на все матчи, потому что взяли на себя ответственность за ребят, за команду. Это элементарная ответственность».
Генич: «Вы платите свои деньги?»
Джикия: «Нет. На двух турнирах нашим спонсором был Winline, но сейчас срок соглашения истек»
Генич: «А тебе нравится в медиафутболе? Потому что у многих болельщиков он вызывает отторжение…»
Джикия: «Когда мы начинали всем этим заниматься, тогда был медиафутбол, это надо признать. Сейчас все это превращается в профессиональный футбол.
В третий сезон Медиалиги мы заходим, а дальше посмотрим. Чем профессиональнее лига, тем больше времени нужно этому выделять».
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