Джикия пришел на конференцию Hardcore и предложил Сульянову футбольный шоу-матч

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Hardcore FC Анатолий Сульянов Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Георгий Джикия пришел на конференцию бойцовского промоушена Hardcore Fighting Championship.

Президент «Бей Беги» и защитник московского «Спартака» предложил президенту Hardcore Анатолию Сульянову провести футбольный шоу-матч.

«У вас тут принято вызовы бросать: вы же залетаете в Медиалигу, а у нас есть своя команда – «Бей Беги». Собственно, кидаю вызов вам», – сказал Джикия.

«Ну, если кто-то из вас со мной, капитаном Hardcore, до балла отвозится (рубрика на конференциях Hardcore Fighting Championship, борцовский поединок до взятия одного балла у соперника – прим. Sports.ru), то нормально. Вызов принят», – сказал Сульянов.

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16 комментариев

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Arman FCSM
Ответ Футбол_это_жизнь
Пике зарабатывает на этом бабки, он инвестор и организатор. А джикия как шут)
Прости, не знал, что ты личным бухгалтером Пике на удаленке работаешь
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Spaten
Переведите о чем они?
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RAMIK
Ответ Arman FCSM
Лучше не отвлекаться на всякую чепушню, а готовиться к возобновлению сезона
Это было снято давно. Он сейчас и готовится.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arman FCSM
Тебе напомнить, чем занимался Пике последние годы в "Барсе"? Теннис, медиалига, измена, всё, кроме футбола
Пике зарабатывает на этом бабки, он инвестор и организатор. А джикия как шут)
0
0
0
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Arman FCSM
Ответ RAMIK
Лучше так,чем по барам или в игры дома играть сутками.
Лучше не отвлекаться на всякую чепушню, а готовиться к возобновлению сезона
0
-1
-1
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RAMIK
Ответ Arman FCSM
Ë-моë, Джикия, ты можешь этим говном заниматься после окончания карьеры, ты - профессионал или где?
Лучше так,чем по барам или в игры дома играть сутками.
0
-1
-1
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Arman FCSM
Ответ Футбол_это_жизнь
Настоящий спартаковец
Тебе напомнить, чем занимался Пике последние годы в "Барсе"? Теннис, медиалига, измена, всё, кроме футбола
+2
-3
-1
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ZamoRano
Толя увлажнение сульянов так кичится своими любительскими навыками грэпплинга, что аж смешно. Пусть с муратбеком касымбаем, который его легче на 30 кг, на минутный спарринг выйдет🤣
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0
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QWertY
А получит тульский пряник, вместо шоу)
+1
0
+1
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arman FCSM
Ë-моë, Джикия, ты можешь этим говном заниматься после окончания карьеры, ты - профессионал или где?
Настоящий спартаковец
+3
-4
-1
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Футбол_это_жизнь
Совсем скоро, капитан Спартака будет ходить на Давай поженимся и предлагать матчи ведущим. РФС нужно срочно находить выход из этой ситуации. Иначе футбол в России откатится на 50 лет назад
+3
-3
0
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Arman FCSM
Ë-моë, Джикия, ты можешь этим говном заниматься после окончания карьеры, ты - профессионал или где?
+5
-1
+4
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Lindeman
hardcore таже медиалига только в единоборствах
+2
0
+2
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onegin2007
Хардкор, файтинг, бей беги, медиалига... Что ты такое?
+5
0
+5
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ALMANAC
Главное чтобы Джикию Спартак не отвлекал от этих дел
+1
-1
0
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Счастье жить
спасибо спортсру, что знакомит с самыми ненужными новостями, из жизни непонятно кого, чивоуштам

бгг
+10
-3
+7
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