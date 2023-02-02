Джикия пришел на конференцию Hardcore и предложил Сульянову футбольный шоу-матч
Георгий Джикия пришел на конференцию бойцовского промоушена Hardcore Fighting Championship.
Президент «Бей Беги» и защитник московского «Спартака» предложил президенту Hardcore Анатолию Сульянову провести футбольный шоу-матч.
«У вас тут принято вызовы бросать: вы же залетаете в Медиалигу, а у нас есть своя команда – «Бей Беги». Собственно, кидаю вызов вам», – сказал Джикия.
«Ну, если кто-то из вас со мной, капитаном Hardcore, до балла отвозится (рубрика на конференциях Hardcore Fighting Championship, борцовский поединок до взятия одного балла у соперника – прим. Sports.ru), то нормально. Вызов принят», – сказал Сульянов.
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