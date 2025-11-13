1

Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»

Ари: мой контракт с «БроукБойз» закончился.

Бывший футболист «Спартака» Ари заявил, что у него закончился контракт с «БроукБойз»

«Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Дима Егоров сказал, что ждет спонсоров. Вернулся в «Торпедо», пока что не знаю, что будет дальше.

«Броуки» – хорошие ребята, хорошая команда. Коллектив прекрасный, но нужно больше опытных игроков.

«БроукБойз» – лучшая команда в Медиалиге. Жалко, что не стали чемпионами и я не играл последние 3-4 матча», – заявил спортивный директор «Торпедо»

Ари дебютировал за «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна» (2:0). 39-летний нападающий забил гол со своей половины поля с передачи Федора Смолова. Также он забил в дебютном матче в WINLINE Медиалиге в составе «БроукБойз».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
logoАри
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoFONBET Кубок России
logoФедор Смолов
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я как медиафутбольный Трамп – должен придумать сделку». Егоров о подписании Смолова
1 октября, 10:04
«Амкал» и «Броуки» напомнили, зачем нужен медиафутбол
26 сентября, 17:15
«Мы достойно пошумели. Все довольны: и РФС, и медиафутбол». Егоров о выступлении «Броуков» в FONBET Кубке России
24 сентября, 14:07
Главные новости
«Балтика» вновь пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Сичкара
вчера, 18:38
Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
вчера, 17:38
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
вчера, 15:50
«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»
вчера, 15:24
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
вчера, 14:30
WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»
вчера, 13:14
Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
вчера, 12:02
Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»
вчера, 11:37
Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
вчера, 11:00
«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах
вчера, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44