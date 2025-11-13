Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»

Ари: мой контракт с «БроукБойз» закончился.

Бывший футболист «Спартака» Ари заявил, что у него закончился контракт с «БроукБойз»

«Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Дима Егоров сказал, что ждет спонсоров. Вернулся в «Торпедо », пока что не знаю, что будет дальше.

«Броуки » – хорошие ребята, хорошая команда. Коллектив прекрасный, но нужно больше опытных игроков.

«БроукБойз» – лучшая команда в Медиалиге . Жалко, что не стали чемпионами и я не играл последние 3-4 матча», – заявил спортивный директор «Торпедо»

Ари дебютировал за «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна» (2:0). 39-летний нападающий забил гол со своей половины поля с передачи Федора Смолова . Также он забил в дебютном матче в WINLINE Медиалиге в составе «БроукБойз».