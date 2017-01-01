|Страна
|Россия
|Тренер
|Станислав Черчесов
17:02 Подпишись на тег и следи за успехами сборной России на Кубке конфедераций|0
17:00 Россия – Новая Зеландия. Джикия, Васин, Ерохин, Жирков, Полоз и Смолов выйдут в стартовом составе|31
16:45 Приложение «Сборная России» – самый удобный способ следить за нашей командой на Кубке конфедераций|0
Важные вопросы о нашей сборной.
16:00 Кубок конфедераций. Россия принимает Новую Зеландию|625
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Мы вообще за Россию болеем!
Проверим.
15:33 Россия – Новая Зеландия. Продано около 53 тысяч билетов на матч|124
15:25 Сухая победа сборной России и другие прогнозы экспертов на первый матч Кубка конфедераций|0
14:58 Россия против Новой Зеландии! Следите за первым матчем Кубка конфедераций-2017 в турнирном приложении для Android и iPhone|14
Соберите победный состав на первый тур Кубка конфедераций.
12:40 Александр Овечкин: «На Кубке конфедераций будем болеть за сборную России и надеяться только на победу»|13
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