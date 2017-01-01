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    сборная России

    Russia national football team
    Страна Россия
    Тренер  Станислав Черчесов
    1 1
     Россия  –   Чили
    09 июня 19:00 Товарищеские матчи (сборные) | Завершен
     Россия  –   Новая Зеландия
    17 июня 18:00 Кубок Конфедераций |
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    17 июня 18:00|Sports.ru

    Россия – Новая Зеландия

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    Онлайн Трансляция
    17 июня|Sports.ru

    17:02 Подпишись на тег и следи за успехами сборной России на Кубке конфедераций|0

    17:00 Россия – Новая Зеландия. Джикия, Васин, Ерохин, Жирков, Полоз и Смолов выйдут в стартовом составе|31

    16:45 Приложение «Сборная России» – самый удобный способ следить за нашей командой на Кубке конфедераций|0

    17 июня 16:03|Sports.ru

    Я редко слежу за сборной России. Мне стоит в нее верить?

    Важные вопросы о нашей сборной.

    Рейтинг +0
    0 комментариев
    17 июня|Sports.ru

    16:00 Кубок конфедераций. Россия принимает Новую Зеландию|625

    17 июня 15:50|Блог Фото года

    Кубок конфедераций пришел в Россию

    .

    Рейтинг +160
    107 комментариев Подписаться на блог
    17 июня 15:48|Sports.ru

    Ставка дня: победа сборной России за 4.50

    Мы вообще за Россию болеем!

    Рейтинг +0
    0 комментариев
    17 июня 15:37|Блог Король и Шут

    Вы вообще за Россию болеете?

    Проверим.

    Рейтинг +186
    248 комментариев Подписаться на блог
    17 июня|Sports.ru

    15:33  Россия – Новая Зеландия. Продано около 53 тысяч билетов на матч|124

    15:25 Сухая победа сборной России и другие прогнозы экспертов на первый матч Кубка конфедераций|0

    14:58 Россия против Новой Зеландии! Следите за первым матчем Кубка конфедераций-2017 в турнирном приложении для Android и iPhone|14

    17 июня 12:50|Sports.ru

    Как Россия сыграет на Кубке конфедераций?

    24 комментария
    17 июня 12:45|Sports.ru

    Роналду и Смолов забьют за вашу команду

    Соберите победный состав на первый тур Кубка конфедераций.

    Рейтинг +0
    0 комментариев
    17 июня|Sports.ru

    12:40 Александр Овечкин: «На Кубке конфедераций будем болеть за сборную России и надеяться только на победу»|13

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