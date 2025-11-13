Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»

Денис Глушаков не включил Массимо Карреру в топ сильнейших тренеров.

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков назвал тройку сильнейших тренеров, с кем ему довелось поработать.

– Топ-3 тренеров, с кем ты работал?

– Юрий Павлович Семин – легенда. Жозе Коусейру . Мы с ним едва не дошли до полуфинала Лиги Европы . Он много дал мне. И третий – Фабио Капелло .

– Три самых сильных футболиста, с которыми ты играл вместе?

– Точно Дима Лоськов. Пусть будет Квинси Промес , играли в «Спартаке ». Третьего возьму из сборной – Андрей Аршавин .

– Три самых неприятных футболиста?

– Евгений Макеев ! Никогда не забуду матч «Локомотив » – «Спартак», когда я играл слева в полузащите, а Макеев справа в обороне. Как ссаный веник носился там, я столько набегался с ним. Костлявый, вредный…

Дальше – Вернблум . Плевал, еще что-то делал… Противный. И третий – Гацкан . Это чисто по игре. Хотя некоторые и по человеческим качествам.

– Топ-3 клуба в сердечке.

– СКА Ростов , «Локомотив» и «Спартак», – сказал Глушаков.