  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
10

Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»

Денис Глушаков не включил Массимо Карреру в топ сильнейших тренеров.

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков назвал тройку сильнейших тренеров, с кем ему довелось поработать.

– Топ-3 тренеров, с кем ты работал?

– Юрий Павлович Семин – легенда. Жозе Коусейру. Мы с ним едва не дошли до полуфинала Лиги Европы. Он много дал мне. И третий – Фабио Капелло.

– Три самых сильных футболиста, с которыми ты играл вместе?

– Точно Дима Лоськов. Пусть будет Квинси Промес, играли в «Спартаке». Третьего возьму из сборной – Андрей Аршавин.

– Три самых неприятных футболиста?

Евгений Макеев! Никогда не забуду матч «Локомотив» – «Спартак», когда я играл слева в полузащите, а Макеев справа в обороне. Как ссаный веник носился там, я столько набегался с ним. Костлявый, вредный…

Дальше – Вернблум. Плевал, еще что-то делал… Противный. И третий – Гацкан. Это чисто по игре. Хотя некоторые и по человеческим качествам.

– Топ-3 клуба в сердечке.

СКА Ростов, «Локомотив» и «Спартак», – сказал Глушаков.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Макея и Кента
logoЛига Европы УЕФА
logoДенис Глушаков
logoФабио Капелло
Жозе Коусейру
logoСпартак
logoКвинси Промес
logoАндрей Аршавин
logoЕвгений Макеев
logoСКА Ростов
logoПонтус Вернблум
logoАлександр Гацкан
logoЛокомотив
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
вчера, 14:30
Главные новости
«Балтика» вновь пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Сичкара
вчера, 18:38
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
вчера, 15:50
«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»
вчера, 15:24
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
вчера, 14:30
Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»
вчера, 14:09
WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»
вчера, 13:14
Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
вчера, 12:02
Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»
вчера, 11:37
Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
вчера, 11:00
«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах
вчера, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44