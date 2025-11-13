Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков назвал тройку сильнейших тренеров, с кем ему довелось поработать.
– Топ-3 тренеров, с кем ты работал?
– Юрий Павлович Семин – легенда. Жозе Коусейру. Мы с ним едва не дошли до полуфинала Лиги Европы. Он много дал мне. И третий – Фабио Капелло.
– Три самых сильных футболиста, с которыми ты играл вместе?
– Точно Дима Лоськов. Пусть будет Квинси Промес, играли в «Спартаке». Третьего возьму из сборной – Андрей Аршавин.
– Три самых неприятных футболиста?
– Евгений Макеев! Никогда не забуду матч «Локомотив» – «Спартак», когда я играл слева в полузащите, а Макеев справа в обороне. Как ссаный веник носился там, я столько набегался с ним. Костлявый, вредный…
Дальше – Вернблум. Плевал, еще что-то делал… Противный. И третий – Гацкан. Это чисто по игре. Хотя некоторые и по человеческим качествам.
– Топ-3 клуба в сердечке.
– СКА Ростов, «Локомотив» и «Спартак», – сказал Глушаков.