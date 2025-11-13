Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов номинантов на приз за лучший гол.

Стартовало голосование в номинации Гол года на премии WINLINE Media Football Awards .

На приз претендуют: Олег Полунин («Эгриси »), Шера (ФК «10»), Григорий Барышев (2Drots), Самыла и Глеб Алексеев (оба «Амкал ») и Диего Малания («Титан »).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Гол года