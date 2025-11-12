Баста о СКА в Медиалиге: «Мы постоянно играем, мы на виду и на слуху»

Баста: СКА в Медиалиге постоянно играет, мы на виду, на слуху.

Президент СКА Баста рассказал, почему СКА играет в WINLINE Медиалиге .

«Нам Медиалига обеспечивает несколько необходимых моментов. Мы постоянно играем, мы постоянно на виду, мы постоянно на слуху. Мы показываем интересный футбол, у нас хороший состав. У нас супертренер, суперкоманда.

Победа в Медиалиге обеспечит нам выход в Кубок России . Мы уже играем на профессиональном уровне. На данном этапе, с тем финансированием, которое у нас есть, для нас это верный путь. Когда наш медийный объем достигнет масштаба, который нам нужен, мы будем двигаться дальше. У нас появилась детская академия.

Мы точно не пришли в медиафутбол позаниматься этим ради прикола, на короткий срок. Глупо заниматься этим столько лет для того, чтобы потом скатиться в какую-то ерунду», – сказал президент СКА.

Напомним, Баста перевел СКА из ФНЛ в Медиалигу в январе 2024 года.

За СКА выступают бывшие игроки РПЛ Владимир Писарский, Денис Глушаков , Кирилл Набабкин , Зоран Тошич и другие. Клуб тренирует Андрей Каряка .

В прошедшем Кубке Медиалиги СКА занял 5-6 место.