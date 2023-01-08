Соболев выложил ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина: «Отпуск»

вновь с иронией отреагировал на свое прозвище.

Нападающий « » и президент «Бей Беги» выложил короткий ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина. Видео он подписал словом «Отпуск».

Дельфином форварда начали называть за частые падения в штрафной площади соперника.

В мае прошлого года Соболев уже иронизировал над этим прозвищем, отправившись на матч против « » в кепке «Спасем дельфинов».

Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?