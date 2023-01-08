Соболев выложил ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина: «Отпуск»
Александр Соболев вновь с иронией отреагировал на свое прозвище.
Нападающий «Спартака» и президент «Бей Беги» выложил короткий ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина. Видео он подписал словом «Отпуск».
Дельфином форварда начали называть за частые падения в штрафной площади соперника.
В мае прошлого года Соболев уже иронизировал над этим прозвищем, отправившись на матч против «Урала» в кепке «Спасем дельфинов».
Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?
Так позорит дельфинов!
Более того, они зачастую и реальные падения Соболева теперь "не видят".
Имидж дельфина это ведь на всю карьеру.
Надеюсь, сайт за рекламу прилично получает