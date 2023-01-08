Соболев выложил ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина: «Отпуск»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев ахахаха Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев вновь с иронией отреагировал на свое прозвище.

Нападающий «Спартака» и президент «Бей Беги» выложил короткий ролик, в котором нырнувший человек под водой превращается в дельфина. Видео он подписал словом «Отпуск».

Дельфином форварда начали называть за частые падения в штрафной площади соперника.

В мае прошлого года Соболев уже иронизировал над этим прозвищем, отправившись на матч против «Урала» в кепке «Спасем дельфинов».

Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?

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29 комментариев

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Честный контроль
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И на поле так же происходит. Де Зеуф жаль ушел из ФКСМа. Была бы эпичная связка дельфин и русалка.
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Николай Викторо
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А пятак у дельфина был? Если нет - значит не соболев(((
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Никита Марков
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Ответ fellx
Можно просто пройти мимо, и видео, и новость про видео необязательно комментировать)
Можно не комментировать, что я мог не комментировать
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андрэ
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Это 5 !!!!
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Илья Ворошилов
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С самоиронией парень
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АланСмити
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А точно смешно, когда одну и туже рассказывают десятый раз? Первый раз было забавно, а сейчас уже как-то глупо выглядит, будто Соболев в агонии кричит «да не бомбит у меня»
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Михаил1970
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Следующим шагом в продвижении имиджа может стать исполнение песни дуэте с Наташей Королевой.
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Ильдар Фарукшин
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Ответ ЗЕНИТ65
Расский язык на уровне букваря?
Как скажете ВЫ из "культурной" столицы 😊
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Faust Doc
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Куда смотрят зоозащитники?
Так позорит дельфинов!
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Яя
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Ответ tankist231
Как же хейтеров бесит, что их хейт его не задевает))))
зато хейтеров радует, что судьи больше не ведутся на нырки.
Более того, они зачастую и реальные падения Соболева теперь "не видят".
Имидж дельфина это ведь на всю карьеру.
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Фарход Якубов
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пусть над своими зубамы посмеется
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ЗЕНИТ65
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Ответ Ильдар Фарукшин
Не смотри. Соболь малорик
Расский язык на уровне букваря?
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SMART789
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Ответ MachineGunKelly
Саша хорош, умеет посмеяться над собой)
он это и делает ради того чтобы избавиться от вполне заслуженно прилипшего прозвища
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Ильдар Фарукшин
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Ответ Никита Марков
У меня эта история во вкладке «Новости» выделена жирным шрифтом. Это не мой выбор, а редакция поддерживает подобное остроумие
Ясно, у меня претензии вообще не было, с уважухой
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fellx
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Ответ Никита Марков
Порядком раздражает его «самоирония» — о нём никто не вспоминает, он лишний раз даёт повод себя обсудить не с лучшей стороны, а в поведении на поле никаких изменений.
Можно просто пройти мимо, и видео, и новость про видео необязательно комментировать)
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tankist231
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Ответ Александр Зубков
И падает в штрафной.
😀😀😀👍
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fellx
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Ответ LLiriKK
Передайте ему уже, что на сотый раз подобное «подтрунивание над собой» уже не столь смешно.
Почему же? Над ним можно смеятся сотни раз, а он над собой нет? Пфф) Будь проще
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tankist231
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Как же хейтеров бесит, что их хейт его не задевает))))
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Никита Марков
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Ответ Ильдар Фарукшин
Не смотри. Соболь малорик
У меня эта история во вкладке «Новости» выделена жирным шрифтом. Это не мой выбор, а редакция поддерживает подобное остроумие
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Иван Новиков
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А бездомные стесняются своего прозвища.
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НоНсенс
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Смешной этот соболев😁 Он думает что если будет сам шутить, то его дельфином перестанут называть?)) глупый, дельфин он натуральный
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Ильдар Фарукшин
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Ответ Никита Марков
Порядком раздражает его «самоирония» — о нём никто не вспоминает, он лишний раз даёт повод себя обсудить не с лучшей стороны, а в поведении на поле никаких изменений.
Не смотри. Соболь малорик
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Shadow1882
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Теперь уже раздел "медиафутбол", да и указан как президент любительского клуба
Надеюсь, сайт за рекламу прилично получает
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Никита Марков
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Порядком раздражает его «самоирония» — о нём никто не вспоминает, он лишний раз даёт повод себя обсудить не с лучшей стороны, а в поведении на поле никаких изменений.
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LLiriKK
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Передайте ему уже, что на сотый раз подобное «подтрунивание над собой» уже не столь смешно.
+18
-13
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