Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»
Президент «Броукбойз» Дмитрий Егоров высказался о президенте СКА Басте.
«Иногда Баста выходит на авансцену и не поет про любовь, а включает формат ростовского пацана, вспоминая про мою скромную персону. Хотя Баста известнее, чем я.
Я неоднократно говорил, что считаю Басту высокомерным человеком, с которым не хочется вступать в диалог, поскольку он сам диалог не приемлет. Ему интересно лишь собственное мнение. Мне сложно относиться к его словам, потому что, в отличие от многих ценителей медиафутбола, я не являюсь поклонником его творчества.
Для меня мнение Басты не представляет никакой ценности. Недавно я лицезрел, как он говорил много нелицеприятных слов в адрес Сергея Овчинникова, а потом сказал, что у него всегда была косичка. Но проблема в том, что Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую болеет Баста. И уже тогда он был без косички. Сомневаюсь, что Баста не знал, кто является главным тренером «Банки», – заявил президент «БроукБойз».
Ранее Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая», но признался, что не узнал главного тренера «Альфа-Банки» и экс-голкипера сборной России во время перепалки на матче Медиалиги. Также президент СКА сказал, что Егоров – это «нечистоплотный коллега, классический журналист второго этажа».