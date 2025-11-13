Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»

Дмитрий Егоров: сомневаюсь, что Баста не узнал Овчинникова.

Президент «Броукбойз » Дмитрий Егоров высказался о президенте СКА Басте.

«Иногда Баста выходит на авансцену и не поет про любовь, а включает формат ростовского пацана, вспоминая про мою скромную персону. Хотя Баста известнее, чем я.

Я неоднократно говорил, что считаю Басту высокомерным человеком, с которым не хочется вступать в диалог, поскольку он сам диалог не приемлет. Ему интересно лишь собственное мнение. Мне сложно относиться к его словам, потому что, в отличие от многих ценителей медиафутбола, я не являюсь поклонником его творчества.

Для меня мнение Басты не представляет никакой ценности. Недавно я лицезрел, как он говорил много нелицеприятных слов в адрес Сергея Овчинникова , а потом сказал, что у него всегда была косичка. Но проблема в том, что Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую болеет Баста. И уже тогда он был без косички. Сомневаюсь, что Баста не знал, кто является главным тренером «Банки», – заявил президент «БроукБойз».

Ранее Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая», но признался, что не узнал главного тренера «Альфа-Банки» и экс-голкипера сборной России во время перепалки на матче Медиалиги . Также президент СКА сказал , что Егоров – это «нечистоплотный коллега, классический журналист второго этажа».