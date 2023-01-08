Джикия о медиафутболе: «Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам. Но 8-10 команд будут играть и прогрессировать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Георгий Джикия Политика 2Drots Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Бей Беги Даниил Крапивников Медиафутбол

Георгий Джикия поделился мнением, как ситуация с мобилизацией сказалась на популярности медиафутбола.

– Сколько еще будет жить медиафутбол? Тебе не кажется, что он начинает надоедать?

– Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам и просмотрам. После этого все немного забуксовало. Сейчас закончился второй сезон – уверен, что дальше будут большие изменения.

Знаю, что многим командам непросто, некоторые закроются. Но все равно найдется 8-10 хороших команд, которые продолжат выступать и будут прогрессировать.

– Кто для тебя главный персонаж медиалиги?

– Давыдов – легенда, это не обсуждается! Когда я впервые пришел на Медиалигу, играли «Броуки» и «На Спорте». Тогда Егоров как раз кинул деньги – их пара с Райзеном, конечно, сумасшедшая! Хотя сейчас они успокоились. Интересно, почему? Выделил бы их. Я еще видел несколько видео, как Кузнецов орет на молодого Крапа, – сказал защитник «Спартака» и президент «Бей Беги».

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18 комментариев

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Budabuda
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Вторая волна добьет окончательно
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Александр Павлов
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Что то как-то не понял. Все 300 тысяч новобранцев набрали из медиа лиги?
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Batt Monner
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Ответ Michael Scott
А что у широких масс происходит? Мобилизовали 1-2% резерва, экономика на 3% ВВП снизилась. Ну и всё. В остальном-то что изменилось?
Ну в европейской стране такого набора хватило бы для того, чтобы широкая масса стала бы еще и немного бурлящей
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Achilles 21
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Ответ Добрый Ретроград
А хоть кто-то это гэ смотрит?
только их родственники и друзья))))))
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Добрый Ретроград
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Ответ atomio
Никто, но все вкурсе из-за постоянного спама от спорца. Парадокс
Да вот( Видно там баблишко крутится нормальное и спорц завязан)
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Добрый Ретроград
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Ответ НАВАЛЬНЫЙ
А все, кто причастен к этому гэ
А НАВАЛЬНЫЙ смотрит, интересно?)
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atomio
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Ответ Добрый Ретроград
А хоть кто-то это гэ смотрит?
Никто, но все вкурсе из-за постоянного спама от спорца. Парадокс
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НАВАЛЬНЫЙ
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Ответ Добрый Ретроград
А хоть кто-то это гэ смотрит?
А все, кто причастен к этому гэ
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Michael Scott
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Ответ Batt Monner
Широкие массы народа стараются жить будто ничего не происходит. Долго ли продлится такая идиллия
А что у широких масс происходит?

Мобилизовали 1-2% резерва, экономика на 3% ВВП снизилась. Ну и всё.

В остальном-то что изменилось?
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Batt Monner
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Широкие массы народа стараются жить будто ничего не происходит. Долго ли продлится такая идиллия
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Саша Пушкин
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Ответ MaxKr
А до этого вся страна жила медиафутболом?)) Они живут в каком-то своем мире.
В сопредельном государстве ногомячисты хоты бы делали и продолжают делать вид, что с народом и высказывались в поддержку своих вооруженных сил и пострадавших мирных жителей. Эти же вообще какую- то пургу несут.
Лучше бы уж действительно как и раньше трусливо отмалчивались, пока их . опа в тепле и в безопасности, чем упоминать падающие рейтинги и трансляции медиалиги рядом с ужасами мобилизации и как-то увязывать это.
И это говорит капитан сборной России!
Тотальный цинизм и оторванность от народа.
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Михаил1970
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Лет через 10 у Джикии спросят, были ли случаи, когда его разводили на деньги во время игровой карьеры, и он расскажет про медиалигу другими словами)
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MaxKr
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А до этого вся страна жила медиафутболом?))
Они живут в каком-то своем мире.
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Добрый Ретроград
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А хоть кто-то это гэ смотрит?
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Einfach Safari
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Прогрессировать уже никто не будет
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Александр Иванов
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В Питере Пять
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Разве школьники начальных классов попадают под мобилизацию? И забавно, что только в контексте медиа лиги хватает смелости что-то сказать про мобилизацию. Просмотры упали, вот беда конечно.
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Pavelaznaurov
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Ох и дурак….
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