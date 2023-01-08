Георгий Джикия поделился мнением, как ситуация с мобилизацией сказалась на популярности медиафутбола.

– Сколько еще будет жить медиафутбол? Тебе не кажется, что он начинает надоедать?

– Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам и просмотрам. После этого все немного забуксовало. Сейчас закончился второй сезон – уверен, что дальше будут большие изменения.

Знаю, что многим командам непросто, некоторые закроются. Но все равно найдется 8-10 хороших команд, которые продолжат выступать и будут прогрессировать.

– Кто для тебя главный персонаж медиалиги?

– Давыдов – легенда, это не обсуждается! Когда я впервые пришел на Медиалигу, играли « » и «На Спорте». Тогда Егоров как раз кинул деньги – их пара с Райзеном, конечно, сумасшедшая! Хотя сейчас они успокоились. Интересно, почему? Выделил бы их. Я еще видел несколько видео, как орет на молодого , – сказал защитник « » и президент « ».