Джикия о медиафутболе: «Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам. Но 8-10 команд будут играть и прогрессировать»
Георгий Джикия поделился мнением, как ситуация с мобилизацией сказалась на популярности медиафутбола.
– Сколько еще будет жить медиафутбол? Тебе не кажется, что он начинает надоедать?
– Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам и просмотрам. После этого все немного забуксовало. Сейчас закончился второй сезон – уверен, что дальше будут большие изменения.
Знаю, что многим командам непросто, некоторые закроются. Но все равно найдется 8-10 хороших команд, которые продолжат выступать и будут прогрессировать.
– Кто для тебя главный персонаж медиалиги?
– Давыдов – легенда, это не обсуждается! Когда я впервые пришел на Медиалигу, играли «Броуки» и «На Спорте». Тогда Егоров как раз кинул деньги – их пара с Райзеном, конечно, сумасшедшая! Хотя сейчас они успокоились. Интересно, почему? Выделил бы их. Я еще видел несколько видео, как Кузнецов орет на молодого Крапа, – сказал защитник «Спартака» и президент «Бей Беги».
Мобилизовали 1-2% резерва, экономика на 3% ВВП снизилась. Ну и всё.
В остальном-то что изменилось?
Лучше бы уж действительно как и раньше трусливо отмалчивались, пока их . опа в тепле и в безопасности, чем упоминать падающие рейтинги и трансляции медиалиги рядом с ужасами мобилизации и как-то увязывать это.
И это говорит капитан сборной России!
Тотальный цинизм и оторванность от народа.
Они живут в каком-то своем мире.