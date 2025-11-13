Мусагалиев, Эль Класико или Некит? Голосуй за персону года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Персона года.

Стартовало голосование в номинации Персона года на премии WINLINE Media Football Awards .

На приз претендуют: Азамат Мусагалиев (ФК «10»), Герман Эль Класико и Василий Маврин (оба «Амкал »), Дмитрий Егоров («БроукБойз »), Некит (2Drots) и Фил Воронин («Банка»).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

