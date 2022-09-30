Александр Будаков: «Все знают, что «Ромарой – говно»

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков высказался о Ромарое.

– Вы знаете, что Ромарой – очень эмоциональный парень? И часто с бровки выкрикивает достаточно провокационные вещи. Вплоть до заявлений, что соперник занес кэш судьям…

– Я лично никак на это не буду реагировать. У нас есть скамейка, которая достойно на это ответит. Ну а что остается Ромарою? Они постоянно везде последние. Поэтому им ничего не остается, кроме как кричать, что их судьи убивают.

Я слышал, что про Ромароя с трибуны кричат только одну кричалку. Все знают, что «Ромарой – говно». Это кричалка, это не мое мнение. Но это единственное, что я знаю про него.