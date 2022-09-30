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«Амкал» не фаворит? Почему не верят в «Эгриси»? Прогнозы на 3-й тур МФЛ

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Третий тур МФЛ пропускают ФК «10» и Watch TV, а мы обсуждаем оставшиеся 8 матчей, в которых все далеко не так однозначно.

1️⃣ «Эгриси» – «Наши парни»

 

Перевес (в голосованиях и т.д.) в пользу команды РФС, вероятно, базируется на новостях о проблемах команды Василия Уткина на фоне последних новостей. В этом есть логика, но никто точно не знает, кого лишились желто-черные и серьезно ли отсутствие некоторых игроков повлияет на состав.  Мягко скажем, не уверен в том, что «Наши парни» – фавориты, потому что по игре целостнее в первых турах выглядел «Эгриси».

2️⃣ «Рома» – «Бей, Беги»

 

Команда Соболева и Джикии стартовала на турнире с 1:4 от «Родины-медиа», но есть ощущение, что такой результат – заслуга соперника. У «Ромы» старт тоже не задался, а реально сильнее соперника они выглядели только в одном тайме против Reality (матче, который испортили судейские решения). +/- равные прогнозы – адекватная оценка, но для меня «ББ» более явный фаворит.

3️⃣ Tamо Junto – Broke Boys

 

Лидеры группы А должны брать 3 очка, но есть сразу несколько НО. Во-первых, могут доехать сильные бразильцы Лехи Гуркина (а пару игроков уровня Куньи сильно помогут). Во-вторых, адаптация тех, кто приехал раньше, явно близка к завершению. Сенсаций с «Амкалом» и «Родиной» не получилось, потому что на разницу команд в классе наложились логистические факторы. В эти выходные все может измениться. Прогноз: победа «Броуков», но не такая легкая и очевидная.

4️⃣ SD Family – Fight Nights

 

За казахов мощная форма Абикена и, возможно, подписание одного из лучших форвардов ЛФЛ Андрея Овечкина. За бойцов – уверенный старт, готовность биться и тренерский гений Александра Мостового. Не исключен вариант с 0:1 или 1:0 в чью-то пользу.

5️⃣ 2Drots – «Деньги»

 

Желание «самураев» отыграться за 1:4 от «Рубина» очевидно, как и явный перевес в оценке прогнозистов. У «Денег» на этом фоне как будто действительно нет шансов. Особенно с учетом бэкграунда: Нечай уехал и не сможет присутствовать на матче, а сама команда выпала из ритма, потому что пропустила прошлую неделю.

6️⃣ «На спорте» – Reality

 

Любой матч в группе А нужно рассматривать через призму уже состоявшихся игр. У Reality такая была одна и игравшая вдесятером «Рома» смотрелась ничуть не хуже. «На спорте» с той же «Ромой» смотрелся убедительнее (по статистике уж точно), а во втором туре играл с одним из фаворитов и уступил «Броукам» 1:2 при примерном игровом равенстве. Делать прогноз сложно, но я бы целился куда-то в ничейный исход.

7️⃣ «Амкал» – «Родина-Медиа»

 

Германовцев считают явными фаворитами и, как мне кажется, это самая явная ошибка. Матчи с Tamo Junto и ФК «10» подсветили проблемы «Амкала» с организацией позиционных атак и общую серость, поэтому первый реально крепкий оппонент не может оцениваться таким коэффициентом. Тем более «Родина» справилась с теми же бразильцами на порядок увереннее, пусть и забила почти всеми ударами в створ. Ставлю на, как минимум, жесткое сопротивление со стороны Тарасовых.

8️⃣ GOATS – МФК «Рубин»

 

Хочется, чтобы перформансы Гуди продолжались, в том числе и с выходом на поле реально медийных людей. Уверен, что с «Рубином» договориться будет проще, чем с «Нашими парнями», поэтому реально оценивать этот матч сложно (слишком многое может решиться за 15-20 «медийных» минут). Но почему-то кажется, что «козлы» точно забьют.

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Фото: Winine Медиалига

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