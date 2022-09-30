Матин об уходе Соболева из «Бей Беги»: «Это не значит, что он потерял интерес к медиафутболу»

Один из руководителей «Бей Беги» Матин Умаров прокомментировал уход Александра Соболева из команды.

«Есть ряд причин, почему все это произошло. Я не могу оглашать все эти причины. Об этом Саша сам расскажет более подробно, когда посчитает нужным.

Единственное, что я могу сказать, – это никак не связано с тем, что он потерял интерес к команде, к медиафутболу, ко всей этой движухе. Напротив. Он так сильно во все это поглотился, что вся вот эта история с профиками, с медиа, с непрофиками, с регламентами... Все это настолько надоело ему, особенно в последние две недели, что лучшего решения, чем просто уйти, он не видит для себя.

Мы с пацанами все это приняли, мы уже вчетвером все это обсудили. Это его решение. Мы двигаемся дальше, развиваемся. Пацаны также надеются на нас, мы надеемся на пацанов. Ну и, естественно, Саши на игре [с «Ромой»] не будет», – сказал Матин на видео, опубликованном в телеграм-канале «Лига Медиафутбол».