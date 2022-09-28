Форз9р и Эльхан вошли в КДК Медиалиги

Форз9р и Эльхан Салахов вошли в КДК Winline Медиалиги сообщают игроки в своих телеграм-каналах.

Кроме того, Форз9р уже выдвинул несколько предложений:

«Пересмотр решения по поводу статуса Дубникова, Комиса и других, ибо это решение влияет на заявки на матчи вплоть до декабря месяца, а в ближайшее время КДК еще предстоит обсуждать новые статусы у игроков других команд.

Запрет на голос по вопросам команды, представителем которой является конкретный человек (например: я не имею право голосовать по вопросам )», – написал Артемий в своем телеграм-канале «Крысиный Эдем 🐀 | forzorezor».