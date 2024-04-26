Генсек РФС Митрофанов о матче сборных России и МФЛ: «Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги, чтобы сборная России сыграла с ними»
Максим Митрофанов высказался о потенциальном матче между сборными России и МФЛ.
– Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава написал, что концепция деятельности сборной России в период санкций открывает окно возможностей для матча сборной МФЛ и России. Такая вероятность есть?
– Дмитрий классный парень. Ребята об этом мечтают. Мы про это говорили с журналистами много раз.
К спорту подобная история отношения не имеет. Это шоу, которое скорее нужно Медиалиге, чем нам. Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги, которые она сможет предложить сборной России, чтобы она сыграла с их сборной. Но они могут попробовать.
О каких суммах речь? Это интрига. Пусть предложат, а мы рассмотрим. Давайте посмотрим, во сколько они оценят увеличение своей популярности, – сказал генеральный секретарь РФС.