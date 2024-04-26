Генсек РФС Митрофанов о матче сборных России и МФЛ: «Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги, чтобы сборная России сыграла с ними»

Теги Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Дмитрий Кортава Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Максим Митрофанов высказался о потенциальном матче между сборными России и МФЛ.

– Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава написал, что концепция деятельности сборной России в период санкций открывает окно возможностей для матча сборной МФЛ и России. Такая вероятность есть?

– Дмитрий классный парень. Ребята об этом мечтают. Мы про это говорили с журналистами много раз.

К спорту подобная история отношения не имеет. Это шоу, которое скорее нужно Медиалиге, чем нам. Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги, которые она сможет предложить сборной России, чтобы она сыграла с их сборной. Но они могут попробовать.

О каких суммах речь? Это интрига. Пусть предложат, а мы рассмотрим. Давайте посмотрим, во сколько они оценят увеличение своей популярности, – сказал генеральный секретарь РФС. 

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