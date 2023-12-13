Ротенберг о составе «России 25»: «В сердце должна быть любовь к России, должно быть желание выступать за сборную»

Роман Ротенберг отметил, что в сердце у хоккеиста должна быть любовь к России.

Главный тренер сборной «Россия 25» поделился мыслями о составе команды в преддверии Кубка Первого канала.

«Почему не приехали Голдобин и Порядин? Надо обращаться в « », узнавать у них. Но в первую очередь должно быть желание у игроков выступать за сборную, в сердце должна быть любовь к России.

У всех ребят, которые сейчас в сборной, горят глаза. Никого из них не надо заставлять.

и сами мне позвонили, сообщили, что не смогут приехать», – сказал главный тренер и «России 25» .

Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»

Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»