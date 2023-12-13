Ротенберг о составе «России 25»: «В сердце должна быть любовь к России, должно быть желание выступать за сборную»

Теги Локомотив СКА Спартак Торпедо Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Николай Голдобин Павел Порядин Николай Коваленко Даниил Исаев Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что в сердце у хоккеиста должна быть любовь к России.

Главный тренер сборной «Россия 25» поделился мыслями о составе команды в преддверии Кубка Первого канала.

«Почему не приехали Голдобин и Порядин? Надо обращаться в «Спартак», узнавать у них. Но в первую очередь должно быть желание у игроков выступать за сборную, в сердце должна быть любовь к России.

У всех ребят, которые сейчас в сборной, горят глаза. Никого из них не надо заставлять.

Коваленко и Исаев сами мне позвонили, сообщили, что не смогут приехать», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»

Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»

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23 комментария
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К России или к России 25? )
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Рома прикрывается Россией! вот подлое существо! к тебе люди не хотят ехать просто, всем же понятно!!! тебя терпят только в сосиске, потому что там бабло рвут!
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У Голдобина и Порядина, получается, проблемы с любовью к родине, по мнению гения
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Голдобин и Порядин, думаю, что с огромным удовольствием выступят за сборную России. А вот за этот "проект", который, видимо, создан для удовлетворения амбиций одного лишь человека, они выступать не хотят.
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Подскажите, как убрать из ленты новости с Ротенбергом?
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А можешь сжечь свой финский паспорт, отказавшись от гражданства этой страны - или на это любовь к России не распространяется?
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Ответ Красный чай
Комментарий удален модератором
Крадёт и плачет)
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Прям Ротенберг какой то супер-пупер тренер) Новостей больше чем о всех вместе взятых хоккеистах.
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Что там журналисты с Ромой дурку разыгрывают? Пусть посмотрят передачу "На связи" ещё до матча звёзд. Там тренер Спартака сразу сказал, что Голдобин с Порядиным примут участие в матче всех звёзд и будут участвовать в конкурсах по максимуму, а на турнир КПК не поедут.
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Сколько можно этого пафоса? Угомонись, занимайся делом. Невозможно уже.
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Когда нечего сказать, скажи "сердце" и "любовь".
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Сколь ни странно, я Роману верю. Он такой "патриот чувств", в одиозных семьях появляются такие - с детства насмотревшись на потребительское отношение к гоям, у них возникает этот комплекс [позабыл название]. И сколько б над ним не насмехались - система заработала!
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Ответ Миляуша Хусаинова
Подскажите, как убрать из ленты новости с Ротенбергом?
только вместе с сайтом - сорян
+2
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Миляуша Хусаинова
Подскажите, как убрать из ленты новости с Ротенбергом?
Только вместе с лентой новостей.
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Ответ Ruscello
Как говорил Жириновский в этом случае- без шансов.
Не парюсь по этому поводу. Я свой выбор сделал, совесть чиста.
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Ответ justbored
С уходом ВВЖ мой heir apparent на следующих за следующими выборах.
Как говорил Жириновский в этом случае- без шансов.
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Ответ Ruscello
Рома, верим!(с)
С уходом ВВЖ мой heir apparent на следующих за следующими выборах.
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Ответ justbored
Сколь ни странно, я Роману верю. Он такой "патриот чувств", в одиозных семьях появляются такие - с детства насмотревшись на потребительское отношение к гоям, у них возникает этот комплекс [позабыл название]. И сколько б над ним не насмехались - система заработала!
Рома, верим!(с)
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Человек с финским гражданством каждый день рассказывает про любовь к родине.Шок.
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Даже неудобно как то становится——Ротенберг такой крутой патриот!!!! Потом вспомнишь сколько эта семейка наворотила в этой самой России … и все становится на место….
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Роман Борисович , Что Вы можете , как главный тренер сборной страны дать игрокам , кроме лозунгов и штампов ?
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Трут по Шарикову комменты
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Комментарий удален модератором
мне кажется, что это какой-то ИИ пишет комментарии. ну блин, на полном серьёзе писать и говорить такое..
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