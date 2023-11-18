Жамнов о «России 25»: «В списке есть игроки 26-27 лет – мы не знаем, для чего это делается. Если сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет»

Алексей Жамнов не понимает включение игроков старше 25 лет в команду «Россия 25».

«России 25» выступит на Кубке Первого канала. Ранее был объявлен расширенный состав команды, в которой попали хоккеисты «Спартака» Егор Савиков, Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин.

«У меня свое мнение по поводу сборной до 25 лет. Не знаю, кто с ним согласится.

В моем понимании есть команды до 18, 20, 25 лет, то есть есть ограничения по возрасту.

А в этом списке, когда есть игроки 26-27 лет, мы не знаем, для чего это делается. Понятно, что мы хотим посмотреть молодежь, наши перспективы перед следующей Олимпиадой.

Если есть сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет», – сказал главный тренер « » .