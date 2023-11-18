Жамнов о «России 25»: «В списке есть игроки 26-27 лет – мы не знаем, для чего это делается. Если сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ ТАСС сборная России U25 Хоккей

Алексей Жамнов не понимает включение игроков старше 25 лет в команду «Россия 25».

Сборная «России 25» выступит на Кубке Первого канала. Ранее был объявлен расширенный состав команды, в которой попали хоккеисты «Спартака» Егор Савиков, Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин.

«У меня свое мнение по поводу сборной до 25 лет. Не знаю, кто с ним согласится.

В моем понимании есть команды до 18, 20, 25 лет, то есть есть ограничения по возрасту.

А в этом списке, когда есть игроки 26-27 лет, мы не знаем, для чего это делается. Понятно, что мы хотим посмотреть молодежь, наши перспективы перед следующей Олимпиадой.

Если есть сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

9 комментариев

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topsatan
Потому что рулит этой командой Д#####Б
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Александр_Ронни
Четко затроллил системщика и менеджера всех блестяшек сначала приглашающего на эти игры, а потом скупающего
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Ми Ша
Система
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pizzatcarizza
В СКА возрастных ограничений нет и в "сборной" не будет)
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BarT
Вызвал топ звено Спартака для переманивания к себе в систему......
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Ivan Ivanych
Не до 25, а 25+/- ))
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Розе Ротенбергино
Алексей, не раскачивайте лодку! Это всё сплетни, народ всё видит и сила в правде! Есть система. Правда, система работает или не работает? Но она есть.
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Dmitry Arsentyev
Посягнул на систему!
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Тёма Тёма
Не. Жамнов про "Л" - логику.... А там же "С" - система. 😂😂😂
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