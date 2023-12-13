Ротенберг о неучастии Китая в Кубке Первого канала: «Ссылаются на запрет от министерства спорта. Мы не знаем про запрет играть с Россией»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Роман Ротенберг Политика Куньлунь Ред Стар Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал причину отсутствия сборной Китая на Кубке Первого канала.

Ранее сообщалось, что азиатская команда не сможет выступить на турнире по независящим от Федерации хоккея России причинам. Вместо китайцев участие в Кубке Первого канала примет сборная «Звезды и ВХЛ».

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подтвердил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

«Сборная Китая ссылается на министерство спорта. На запрет от министра спорта Китая. Это все, что они нам сказали. Мы не знаем [про] конкретный запрет играть с Россией. Другой информации у нас нет.

Нам пришло официальное письмо: «Из-за запрета от министерства спорта Китая мы не сможем принять участие в турнире». Это все, что нам известно.

Конечно, для нас прежде всего важно, чтобы участвовало больше стран. Сборная Китая для нас тоже важна. У них сильная сборная, это видно по «Куньлуню», который обыгрывает лидеров КХЛ», – сказал Ротенберг.

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5 комментариев
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Так заявили бы молодёжную сборную до 20 лет. Им тоже международные турниры заменить чкм то надо.
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Смысл запрета? Типа стесняются проигрывать с крупным счетом?
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Решили не позориться😁
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Просто в Китае не уважают Ротенх** и Третьяка
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Сколько можно держать Куньлунь в КХЛ?В чем сила?Все время болтаются в нижней части таблицы,а на трибуны ходят 1000 человек и то по праздникам.
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