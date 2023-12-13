Ротенберг о неучастии Китая в Кубке Первого канала: «Ссылаются на запрет от министерства спорта. Мы не знаем про запрет играть с Россией»

Роман Ротенберг назвал причину отсутствия сборной Китая на Кубке Первого канала.

Ранее сообщалось, что азиатская команда не сможет выступить на турнире по независящим от Федерации хоккея России причинам. Вместо китайцев участие в Кубке Первого канала примет сборная «Звезды и ВХЛ».

Главный тренер сборной «Россия 25» подтвердил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

«Сборная Китая ссылается на министерство спорта. На запрет от министра спорта Китая. Это все, что они нам сказали. Мы не знаем [про] конкретный запрет играть с Россией. Другой информации у нас нет.

Нам пришло официальное письмо: «Из-за запрета от министерства спорта Китая мы не сможем принять участие в турнире». Это все, что нам известно.

Конечно, для нас прежде всего важно, чтобы участвовало больше стран. для нас тоже важна. У них сильная сборная, это видно по «Куньлуню», который обыгрывает лидеров », – сказал Ротенберг.