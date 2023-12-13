Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»

Роман Ротенберг упомянул системы игры «Реала» и «Челси», говоря о хоккее.

«Было ли желание пригласить в сборную «Россия 25», а не в команду «Звезды и ВХЛ»? Арсений долгое время был на травме. Сейчас он выздоровел, заслуживает сыграть. Но в сборную России без игровой практики попасть нельзя, здесь работает только спортивный принцип. Мы с Арсением это обсудили, он только благодарен.

Мы с Вовой [ ] много работали и вопрос вызова тоже обсуждали. Сегодняшняя концепция сборной подразумевает другую модель игры. Вова бы в нее вписался без вопросов, но на сегодняшний день мы приняли решение, что те игроки, которые есть сейчас, под нашу систему подходят идеально.

Есть система «Барселоны», « », « », «Колорадо Эвеланш», «Бостон Брюинc»… У каждой команды своя философия. Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодняшний день, кроме тех, кто травмировался», – сказал главный тренер сборной «Россия 25» в преддверии Кубка Первого канала.

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