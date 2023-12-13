Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»
Роман Ротенберг упомянул системы игры «Реала» и «Челси», говоря о хоккее.
«Было ли желание пригласить Грицюка в сборную «Россия 25», а не в команду «Звезды и ВХЛ»? Арсений долгое время был на травме. Сейчас он выздоровел, заслуживает сыграть. Но в сборную России без игровой практики попасть нельзя, здесь работает только спортивный принцип. Мы с Арсением это обсудили, он только благодарен.
Мы с Вовой [Ткачевым] много работали и вопрос вызова тоже обсуждали. Сегодняшняя концепция сборной подразумевает другую модель игры. Вова бы в нее вписался без вопросов, но на сегодняшний день мы приняли решение, что те игроки, которые есть сейчас, под нашу систему подходят идеально.
Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо Эвеланш», «Бостон Брюинc»… У каждой команды своя философия. Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодняшний день, кроме тех, кто травмировался», – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в преддверии Кубка Первого канала.
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