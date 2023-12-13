Ротенберг о «России 25»: «Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо», «Бостона»… Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодня»

Теги Авангард СКА Сборная России по хоккею с шайбой Бостон Колорадо Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига НХЛ Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Владимир Ткачев 1995 Р-Спорт Арсений Грицюк сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг упомянул системы игры «Реала» и «Челси», говоря о хоккее.

«Было ли желание пригласить Грицюка в сборную «Россия 25», а не в команду «Звезды и ВХЛ»? Арсений долгое время был на травме. Сейчас он выздоровел, заслуживает сыграть. Но в сборную России без игровой практики попасть нельзя, здесь работает только спортивный принцип. Мы с Арсением это обсудили, он только благодарен.

Мы с Вовой [Ткачевым] много работали и вопрос вызова тоже обсуждали. Сегодняшняя концепция сборной подразумевает другую модель игры. Вова бы в нее вписался без вопросов, но на сегодняшний день мы приняли решение, что те игроки, которые есть сейчас, под нашу систему подходят идеально.

Есть система «Барселоны», «Реала», «Челси», «Колорадо Эвеланш», «Бостон Брюинc»… У каждой команды своя философия. Под нашу систему собраны лучшие хоккеисты на сегодняшний день, кроме тех, кто травмировался», – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в преддверии Кубка Первого канала.

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26 комментариев
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Система вРотена...
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Господи, да чё он курит то?😳😁
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Ответ Bashibuzuck
Господи, да чё он курит то?😳😁
саиое ужасное что он так действительно думает и в этом весь ужас.
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Он все больше напоминает безумного дядьку, все родственники которого ходят перед ним на цыпочках, чтобы наследства не лишил
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ромочка это как квинт эсенция российского маразма жополижества и омерезительной двуличнлсти . прочитал как итог последних лет 15. -20. тьфу, аж противно. один фиг удалят тут про ромку плохо нельзя.
+5
-1
+4
Он прекратил принимать таблетки?
+3
0
+3
Ответ filippa
ромочка это как квинт эсенция российского маразма жополижества и омерезительной двуличнлсти . прочитал как итог последних лет 15. -20. тьфу, аж противно. один фиг удалят тут про ромку плохо нельзя.
Я бы удалил. За неграмотность. А так я полностью согласен.
+3
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Мне кажется он дурачок. Хотя наверное, я все таки ошибся, мне не кажется, уверен
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Систему Йозе забыл упомянуть
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А в назначении тренеров в СКА и сборную тоже действует только спортивный принцип? )
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Против системы Йозе Марино дрогнут даже бывалые. Живые позавидуют мёртвым.
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Ответ Bashibuzuck
Господи, да чё он курит то?😳😁
Свет ему зеркальце говорит каждое утро
😆😆
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Йозе, опять таблетки забыл принять?
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Rotenberg system
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система ротенберга : 20 пальцев хорошо, а ещé пять лучше.
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Система Бостона, система Флориды хорошо звучит, а вот система Ромика ну никак.
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😂😂😂
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Если собраны лучшие под систему,то 25 то -это что?))) Название системы? Что там-кол-во букв в имени не должно превышать 25 знаков?
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System of a dawn. Группа такая музыкальная. У них тоже наверняка есть своя система.
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Опять Система. Его нужно проверить на Систему :)
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Система вРотен Путенбергов без сбоев работает.стремительно вниз .
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Система есть, лучшие игроки есть, деньги есть, чего же не хватает? Неужели тренер плохой?
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Ромкиному упорству можно позавидовать)
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Почему он сравнивает СКА с командами загнивающего Запада?
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Не люблю все что под названием Россия 2….
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Ненормальный...
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