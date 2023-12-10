Голдобин, Порядин, Мичков не сыграют на Кубке Первого канала

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ФХР сообщила о заменах в составах команд на Кубок Первого канала.

«В сборной «Россия 25» вратарь Даниил Исаев, защитники Сергей Телегин и Никита Евсеев, а также нападающие Николай Коваленко, Павел Порядин и Николай Голдобин не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин.

К команде «Звезды и ВХЛ» присоединится форвард Арсений Грицюк, ранее вызванный в «Россию 25». Кроме того, не смогут сыграть защитники Михаил Гуляев, Данил Мокрушев, нападающие Матвей Мичков, Михаил Ильин, Данил Аймурзин, Михаил Кабат и Максим Кровяков. Вместо них в команду вызваны защитник Рауль Акмальдинов («Молот»), нападающие Дмитрий Бучельников («Адмирал»), Егор Соколов («Северсталь»), Кирилл Танков («СКА-Нева») и Игорь Швырев («Югра»)», – говорится в заявлении Федерации хоккея России. 

Розыгрыш Кубка Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. 

9 комментариев
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Отличная новость! Никак, Алексей Юрьевич кое какие рычаги использовал? )) Если так, то респект Жамнову!!! Отмазал парней от этих бессмысленных матчей!!! А самолюбие Йозе пусть тешат его крепостные, типа Никишина и Серебрякова)
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Ну и замечтательно. Пусть Ротенберг свою системную машину сам накатывает
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отличная новость, пусть ребята отдохнут !!!
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о, и Коваленко слава богу не сыграет под руководством этого недотренера. Атанасова бы с Конюшковым ещё отмазать от этого беспредела.
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Другая причина это- никчемный турнир потеря времени? Согласен
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Время отказников возвращается?..))
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Отлично! Гуляева не будет на этом мутном мероприятии. Меньше вероятность получения травмы. А Грицюку как раз самое место среди звёзд ВХЛ 🤣
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Ответ Свой среди чужих
Отличная новость! Никак, Алексей Юрьевич кое какие рычаги использовал? )) Если так, то респект Жамнову!!! Отмазал парней от этих бессмысленных матчей!!! А самолюбие Йозе пусть тешат его крепостные, типа Никишина и Серебрякова)
у Спартака как-то много травм за последний месяц. Особенно жёстко играют против первой тройки
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