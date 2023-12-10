Голдобин, Порядин, Мичков не сыграют на Кубке Первого канала

ФХР сообщила о заменах в составах команд на Кубок Первого канала.

«В сборной «Россия 25» вратарь , защитники и , а также нападающие , Павел Порядин и Николай Голдобин не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин.

К команде «Звезды и » присоединится форвард Арсений Грицюк, ранее вызванный в «Россию 25». Кроме того, не смогут сыграть защитники Михаил Гуляев, Данил Мокрушев, нападающие Матвей Мичков, Михаил Ильин, Данил Аймурзин, Михаил Кабат и Максим Кровяков. Вместо них в команду вызваны защитник Рауль Акмальдинов («Молот»), нападающие Дмитрий Бучельников («Адмирал»), Егор Соколов («Северсталь»), Кирилл Танков («СКА-Нева») и Игорь Швырев («Югра»)», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Розыгрыш Кубка Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.