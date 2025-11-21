«Трактор» не рассматривает Кудашова на пост тренера («РБ Спорт»)

«Трактор» не интересуется экс-тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.

«Трактор » не рассматривает кандидатуру Алексея Кудашова на пост тренера после отставки Бенуа Гру, сообщает «РБ Спорт». Кудашова на днях уволили из «Динамо».

«Слухи о возможном появлении Кудашова в «Тракторе» абсолютно беспочвенны и лежат в информационной плоскости «кто, если не Кудашов?» Экс-наставника «Динамо» в Челябинске не будет.

Все решения по тренерскому штабу команды будут приняты в ближайшее время в течение домашней серии», — сообщил источник в челябинском клубе.

И.о. тренера «Трактора» стал канадский тренер Рафаэль Рише.

После 30 матчей уральцы занимают на Востоке КХЛ 6-е место, «Динамо » после 28 игр идет на Западе 5-м.