«Трактор» не рассматривает Кудашова на пост тренера («РБ Спорт»)
«Трактор» не интересуется экс-тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.
«Трактор» не рассматривает кандидатуру Алексея Кудашова на пост тренера после отставки Бенуа Гру, сообщает «РБ Спорт». Кудашова на днях уволили из «Динамо».
«Слухи о возможном появлении Кудашова в «Тракторе» абсолютно беспочвенны и лежат в информационной плоскости «кто, если не Кудашов?» Экс-наставника «Динамо» в Челябинске не будет.
Все решения по тренерскому штабу команды будут приняты в ближайшее время в течение домашней серии», — сообщил источник в челябинском клубе.
И.о. тренера «Трактора» стал канадский тренер Рафаэль Рише.
После 30 матчей уральцы занимают на Востоке КХЛ 6-е место, «Динамо» после 28 игр идет на Западе 5-м.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
